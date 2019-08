Unter dem Motto „Wo geht es hin?“ die Richtung bestimmen

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Naturparkplan 2030 soll unter dem Motto „Wo geht es hin?“ die Fahrtrichtung für die Naturparkentwicklung bis zum Jahr 2030 vorgeben. Eine aktive Beteiligung der 55 Mitgliedsgemeinden, Partnerorganisationen sowie der Bevölkerung ist bei der Planerstellung ausdrücklich erwünscht. So können künftige Ziele und Leitbilder ideal auf die Region abgestimmt werden.

Bei einer Postkartenaktion können alle Interessierten ihre Sicht auf den Naturpark sowie ihre Wünsche für die Zukunft einbringen. Die Postkarten sind im Naturparkzentrum in Eberbach sowie auf den Naturparkmärkten in Weinheim, Neckargemünd und Leimen-Gauangelloch erhältlich. Ab August liegen sie zusätzlich in den Rathäusern der Gemeinden innerhalb des Naturparks aus. Dort stehen jeweils auch Einwurfboxen bereit. Die Aktion endet mit dem Naturparkmarkt in Leimen-Gauangelloch am 13. Oktober.

Zu den beiden Auftaktveranstaltungen am 25. Juli ist die interessierte Öffentlichkeit willkommen. Die zwei Veranstaltungen sind sowohl interaktiv als auch informativ angelegt. Um die Anfahrtswege möglichst kurz zu halten, werden zwei identische Events an verschiedenen Orten ausgetragen: von 9 bis 12 Uhr im Unteren Rathaussaal in Mosbach und von 15 bis 18 Uhr in der Lobbachhalle in Meckesheim-Mönchzell. Eine Anmeldung unter naturparkplan@np-no.de ist notwendig.

Ein Fotowettbewerb mit dem Titel „EinBlick in den Naturpark Neckartal-Odenwald“ wird in den Monaten August und September stattfinden. Die besten Bilder werden anschließend in einer Ausstellung im Naturparkzentrum in Eberbach gezeigt. Die Siegerfotographen können sich auf Preise freuen. Als Hauptgewinn lockt eine Übernachtung im „Lamm“ in Mosbach für zwei Personen. Präsentkörbe mit regionalen Spezialitäten warten auf die Zweit- und Drittplatzierten. Informationen zu allen Beteiligungsaktionen finden sich in Kürze unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de.

Mit seinen 152 000 Hektar ist der Naturpark Neckartal-Odenwald einer von insgesamt sieben Naturparken in Baden-Württemberg. Ihre Aufgabe ist, besonders herausragende, großräumige Kulturlandschaften zu erhalten und zu einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums beizutragen. Um diese Ziele zu erreichen, besitzen viele Naturparke einen Naturparkplan. Dieser enthält Leitbilder, Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung des Naturparks in den nächsten zehn Jahren. Nun gilt es mit Hilfe der Bevölkerung, den alten Naturparkplan aus dem Jahr 2009 weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019