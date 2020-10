Unfall verursacht und geflüchtet

Adelsheim.Sachschaden von circa 3000 Euro verursachte ein 48-Jähriger am Montag gegen 20 Uhr, als er auf einem Gemeindeverbindungsweg von Leibenstadt nach Adelsheim fuhr, teilte die Polizei mit. Der VW-Fahrer stieß beim Abbiegen nach rechts mit einem anderen Wagen zusammen, der von Adelsheim in Richtung Sennfeld fuhr. An der Unfallstelle bat der Verursacher die 45-jährige Fahrerin des anderen Autos, keine Polizei zu rufen. Als ein hinzukommender Zeuge jedoch die Polizei rief, fuhr der Mann von der Unfallstelle weg.

Die Polizei traf den Verursacher zu Hause an und nahm den Mann mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Auto wurde in einer Scheune festgestellt. Den 48-Jährigen erwartet laut Polizei nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.10.2020