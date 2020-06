Unfall geht glimpflich aus

Haßmersheim.Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Haßmersheim so heftig kollidiert, dass beide abgeschleppt werden mussten. Gegen 14.45 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer eines VW Passat die Mörikestraße, so die Polizei.

Autos nicht mehr fahrbereit

Als er in die Neckarstraße nach links abbiegen wollte, übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten, von links herannahenden VW Golf einer 72-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Beide Wagen wurden hierbei derart deformiert, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.06.2020