„Unangenehmste Vorgabe trifft Kunden“

Odenwald-Tauber.Die Reisebusse in Baden-Württemberg dürfen seit dem 15. Juni wieder fahren. Die Entscheidung sorgte zwar für Erleichterung bei den Firmen, doch es herrscht nach wie vor große Verunsicherung.

Dass sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg dazu entschieden hatte, die Wiederaufnahme auch des Reisebusgeschäfts zu erlauben, sorgte für Freude bei den Busunternehmen. Die letzten Fahrten lagen bereits Wochen oder sogar Monate zurück. Corona-bedingt mussten Touren abgesagt, Fahrzeuge abgemeldet und auf den Firmengeländen geparkt werden. Wichtige Einnahmen fielen weg und Mitarbeiter, die in Nebenjobs ihre Brötchen mit Busfahrten verdienten, wurden nicht mehr eingesetzt. Betriebswirtschaftlich eine große und teils existenzielle Herausforderung für die Firmen, auch aus der Region. Nun dürfen die Reisebusse wieder fahren.

„Ein großer Schritt“, meint Petra Berberich von der Firma Berberich aus Walldürn-Glashofen. Doch zur Freude mischt sich auch Kritik. „Leider war die genaue Durchführung bis zuletzt nicht klar. Das hat unsere Kundschaft und uns stark verunsichert und leider zu Absagen geführt“, macht die Geschäftsführerin deutlich. Sie hätte sich eine bessere Kommunikation gewünscht.

Nach Meinung von Hagen Koch vom Omnibusunternehmen Knühl aus Großeicholzheim lassen sich die Hygienevorgaben für Busreisen grundsätzlich gut umsetzen. Laut Koch trifft die „unangenehmste Vorgabe“ die Kunden: Diese müssen während der gesamten Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Wir haben daher festgelegt, bei längeren Strecken circa alle eineinhalb Stunden eine kurze Pause einzulegen, um den Gästen etwas frische Luft zu ermöglichen.“

Wie Koch fordert auch Petra Berberich eine einheitliche Regelung und Handhabung der Vorschriften. „Auf deutscher und europäischer Ebene ist das unerlässlich“, betont die Geschäftsführerin. „Als Omnibusunternehmen sind wir im Alltagsgeschäft gezwungen, über die Landesgrenzen hinauszudenken.“

Andrè Mechler, Geschäftsführer der Busfirma Mechler-Reisen Mudau, findet: „Mit den Vorschriften lässt sich besser arbeiten als in manch anderem Bundesland.“

Weiter meint er, dass sich die Nachfrage bisher noch sehr zurückhaltend verhalte. „Aber das ist in der kurzen Zeit normal. Wichtig ist, dass der Kunde weiß, man ist wieder am Start“, denkt Mechler. Seine Firma habe „starke Einschnitte“ erleiden müssen. Zwei Linienbusse waren noch in Betrieb, „die das Ganze etwas abfedern konnten. Aber für die drei Monate Stillstand im Reiseverkehr braucht es dringend einen finanziellen Ausgleich.“

Die Pandemie hat die Branche schwer getroffen, wie auch Petra Berberich zugibt. „Wir waren voll ausgebucht. Der Zwangsstopp hat die Arbeit eines ganzen Jahres hinweggefegt. Die betriebswirtschaftliche Bedeutung kann sich jeder denken, auch wenn wir Kurzarbeit noch vermeiden konnten.“

Die Geschäftsführerin hofft, dass die Menschen die Firmen unterstützen und mit den Reisen ein Stück Normalität zurückkehrt „Die Auslastung der Reisebusse ist absolut notwendig. Mit nur wenigen Personen besetzte Omnibusse rechnen sich weder für die Fahrgäste, noch für Umwelt und Unternehmen. Ein voller Bus ist immer noch das umweltfreundlichste und sicherste Verkehrsmittel, das wir haben.“ Es sei nun die Aufgabe der Firmen, den Kunden wieder das Vertrauen zurückzugeben.

