Über 9000 Euro wurden gespendet

Neckar-Odenwald-Kreis.Alle Jahre wieder unterstützt die Firma Mosca im Rahmen ihres Projektwettbewerbs besonders kreative und integrative Projekte in Waldbrunn und Umgebung. Schulen, Vereine und Kindergärten und -krippen haben dabei die Möglichkeit, sich mit ihren Projektideen um finanzielle Unterstützung durch das Unternehmen zu bewerben. Bei der diesjährigen Spendenübergabe am Dienstag gingen insgesamt 9410 Euro an zehn verschiedene Sieger-Projekte. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die Gewinner ihre Projekte genauer vor und erläuterten, wofür sie die Spende von Mosca einsetzen werden.

Geld für Kindergarten Hettingen

Ein Augenmerk des Projektwettbewerbs gilt der Förderung von Kultur und Kreativität. Davon profitierten in diesem Jahr ebenfalls drei verschiedene Projekte. Ein Gewinner ist der Kindergarten St. Odilia Hettingen. Dieser erhielt 260 Euro, um Bücher rund um das Thema Zeit sowie eine Wetterstation anzuschaffen. Im Rahmen des Projekts „Alles hat seine Zeit“ soll den Kindern ein Gefühl für Zeit und die eigene Selbstverwirklichung vermittelt werden. Die Clemens-Brentano-Schule Neckarelz erhielt 1000 Euro für ihr Projekt „Kreativzeit – Zeit für Bewegung und Kreativität“. Auch die „ideenSchmiede Obrigheim“ ist ein Ort, wo Kinder und Jugendliche ihre Interessen im wahrsten Sinne des Wortes „ausfeilen“ können, und bekam dafür 1000 Euro.

Gleich drei Gewinner des diesjährigen Projektwettbewerbs haben sich die Verbesserung ihrer Vereinsjugendarbeit zum Ziel gesetzt. So erhielt die Feuerwehr Schefflenz 1000 Euro für ihr Kindergruppen-Projekt „Vom Notruf zum Einsatz“. Um die Vorbereitung auf Notsituationen geht es auch dem Förderverein und Sozialwerk des THW Eberbach, der für seine Spiele um Teamfähigkeit, Kommunikation und Konfliktlösungskompetenz 1168 Euro erhält. Für sein Projekt „Steigen Sie uns aufs Dach“ erhielt der Jugendförderverein des Eberbacher SC eine Spende von 1882 Euro.

Unter den Bewerbungen waren auch 2019 viele Projekte, die sich für Bildungsmaßnahmen in ihren Gemeinden einsetzen. Das Mehrgenerationenhaus Mosbach richtet zur Förderung von Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen ein Lerncafé ein, wo Menschen unabhängig von ihrem Alter, ihrer Nationalität oder ihren Vorkenntnissen einen Ort zum Lernen finden. Dafür spendete Mosca 1000 Euro.

Über einen Zuschuss von 500 Euro für ein Medienprojekt freut sich das Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach. Die Geschichts-AG des NKG hat das 100-jährige Bestehen des Frauenwahlrechts zum Anlass genommen, eine Broschüre zum Thema „Frauen in der Politik“ zu erarbeiten.

Die Grundschule Schloßau erhielt von Mosca eine Spende von 800 Euro für ein Projekt zur Frauenförderung. Die Schule möchte Deutschkurse für Mütter mit paralleler Kinderbetreuung anbieten. Mit dem Geld will die Grundschule vor allem in Lehr-, Spiel- und Bastelmaterial für die Kinderbetreuung investieren sowie eigene Lehrmaterialien für die Deutschkurse erstellen.

Zu guter Letzt gingen 800 Euro an den VfR Scheidental, der sich immer wieder mit neuen Ideen für mehr Gemeinschaftssinn in seiner Gemeinde einsetzt. Der Verein nutzt die Finanzspritze, um einen Räucherofen für das Sportheim anzuschaffen, der bei Events zum Einsatz kommen wird, um die Gemeinschaft zu stärken.

„Wir finden es bemerkenswert, wie viele engagierte Menschen es in unserer Umgebung gibt, die mit kreativen Ideen, großem Elan und viel Energie das Leben in ihren Gemeinden gestalten“, erläuterte Geschäftsführerin Simone Mosca. „Deshalb freuen wir uns jedes Jahr über die zahlreichen Bewerbungen für unseren Projektwettbewerb. Denn Mosca möchte nicht nur Unternehmen und Arbeitgeber in der Region sein, sondern auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten.“

