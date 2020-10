Über 87 000 Euro für die Kliniken gespendet

Limbach.Die Mitglieder des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen des Landkreises hatten in einer Sitzung in Limbach am Montag die erfreuliche Aufgabe, weitere 3420 Euro von 13 Spendern im Rahmen der Spendenaktion für die Neckar-Odenwald-Kliniken anzunehmen.

„Wir nähern uns kontinuierlich unserem selbst gesteckten Ziel von 100 000 Euro und jeder Euro davon ist wichtig für kleine Verbesserungen in den Kliniken, die über das normale Budget hinaus einfach nicht drin sind“, betonte Landrat Dr. Achim Brötel eingangs der Sitzung.

Das Spendenkonto weise inzwischen einen Stand von 87 414,22 Euro auf. Insgesamt hätten sich bislang 354 Spender an der Aktion beteiligt. „Und damit es noch mehr werden, haben wir erst dieser Tage an vielen Stellen im Landkreis Flyer ausgelegt, um noch einmal dafür zu werben“, so Brötel, der auch auf die Bedeutung der Kliniken in der Corona-Pandemie hinwies. Der Ausschuss nahm die Spenden einstimmig und verbunden mit einem Dank an die Spender an.

Wer die Neckar-Odenwald-Kliniken unterstützen möchte, kann dies mit der Überweisung jeder beliebigen Summe auf das Konto des Neckar-Odenwald-Kreises, Kreiskasse, bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN DE 74 6745 0048 0004 3882 11, tun.

Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020