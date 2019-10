Trinkwasser abkochen

Limbach.Bei einer routinemäßig entnommenen Trinkwasserprobe wurde eine mikrobiologische Grenzwertüberschreitung festgestellt. Das Trinkwasser im Versorgungsgebiet der Gemeinde Fahrenbach sowie der Ortsteile Limbach und Krumbach muss daher ab sofort aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres abgekocht werden, so die Stadtwerke Mosbach in einer Mitteilung. Dies gilt für Trinkwasser für den menschlichen Genuss, sowie für Wasser zum Reinigen von Geschirr oder zum Zähneputzen. Die Verunreinigung wird durch eine Desinfektion mittels Chlor beseitigt, es kann daher besonders in den Morgenstunden zu wahrnehmbarem Chlorgeruch kommen. Die Chlorwerte bei dieser Desinfektion bewegen sich in dem nach der Trinkwasserverordnung zulässigen Rahmen. Für Aquarien ist das Wasser aufgrund der Chlorzugabe ungeeignet. Nach Abschluss der Desinfektionsmaßnahmen werden zur Erfolgskontrolle Nachuntersuchungen des Trinkwassers vorgenommen und das Trinkwasser wird weiterhin permanent untersucht. Sollte die Trinkwasserprobe nicht zu beanstanden sein, erfolgt eine Aufhebung des Abkochgebotes in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Neckar-Odenwaldkreis. Die Aufhebung des Abkochgebotes wird bekannt gegeben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.10.2019