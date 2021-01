Hardheim.Im Vorfeld der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Erftalhalle tagte der Technische Ausschuss, der sich mit einigen Bauanfragen beschäftigte.

In der Würzburger Straße soll eine Scheune zur Wohnung umgenutzt werden. Bereits im November 2019 beriet der Ausschuss über dieses Bauvorhaben. Aufgrund Angrenzereinsprüche hinsichtlich des damals geplanten Balkons war eine Umplanung notwendig. Das Satteldach wird abgebrochen und durch ein Flachdach ersetzt. Diesem Vorhaben stimmten die Gremiumsmitglieder zu. „Die neue Planung gefällt mir sogar besser als die alte“, sagte Siegfried Horn.

Ebenso erteilten die Räte ihre Genehmigung für den Neubau von Fertiggaragen sowie für einen Erweiterungs- und Dachausbau und einen Wohnhausneubau mit Doppelgarage.

Umbau eines Bauernhauses

Besonders erfreut zeigte sich Bürgermeister Volker Rohm über Tagesordnungspunkt sechs: den Umbau und die Sanierung eines Bauernhauses zur Nutzung als Ferienwohnungen in Dornberg. „In den vergangenen Jahren erhielten wir viele solcher Anträge aus den Höhengemeinden, die den Tourismus in der Region fördern“, so Rohm.

Grünes Licht gab das Ausschussgremium zudem für eine Bauvoranfrage zur Nutzungsänderung einer bestehenden Lagerhalle in ein Vereinsheim im Gewann „Ober der Gärtnersmühle“, entlang des Fahrradweges Richtung Bretzingen. mg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021