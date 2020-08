Themen für die Zukunft werden noch aufgenommen

Neckar-Odenwald-Kreis.Viele der zahlreichen Angebote des Kreisseniorenrats (KSR) in seinen für das Jahr 2020 geplanten Einzel- und Dauerveranstaltungen mussten wegen der Corona-Bedingungen gestrichen werden. Auch der wichtige Höhepunkt des Jahres, der Kreisseniorentag, musste nach langen intensiven Beratungen abgesagt werden.

Die immer noch bestehende Isolierung der Älteren fördert auch die Informationsdefizite und die Rechtsunsicherheit zwingt zum Überdenken der Arbeit des KSR. Im Verlauf ausführlicher Diskussionen haben sich einige Themen herauskristallisiert, die der KSR nach der Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufgreifen will. Das Ziel ist, die Älteren in unserer Gesellschaft zu informieren und dadurch zu befähigen, zukünftig mit den Herausforderungen einer Krise besser umgehen zu können.

Was für Lehren aus der Pandemie für die Arbeit des KSR mussten für die Risikogruppe der Älteren gezogen werden? Reichen die zunehmenden Hinweise auf Rechte und Möglichkeiten mit Hilfe von „Smartphone und Co“ aus – wenn man bedenkt, dass die meisten Senioren noch durch diese Technik überfordert sind? Was kann und sollte den Senioren zur Bewältigung des täglichen Lebens in der derzeitigen Krise angeboten werden?

Auf allen Ebenen wird bereits jetzt überlegt, wie der Schutz der Bevölkerung und damit auch der Risikogruppe der Älteren verbessert werden kann. Denkverbote darf es dabei laut Kreisseniorenrat nicht gegeben. Sogar die rechtlichen Rahmenbedingungen müssten unter Umständen unter Beachtung der Verfassung und der unabdingbaren Freiheitsrechte hinterfragt werden. Die Suche nach Erleichterung des täglichen Lebens und der Verbesserung der Vorsorge auf ähnlich einschneidende Ereignisse habe begonnen.

Die Vorschläge für künftige Themen könnten sich ranken um die Digitalisierung im Gesundheitswesen (einschließlich Telemedizin), Veränderung und Sicherung der Mobilität, Veränderungen in der Pflege, Sicherung der Teilhabe Älterer an der Gesellschaft, auch ohne Digitalisierung.

Dieser Katalog ist noch nicht abgeschlossen. Ideen und Vorschläge werden gerne aufgenommen. „Nutzen Sie“, so formulierte es der Vorsitzende des KSR, Bernd Ebert, „dazu das persönliche Gespräch oder die schriftliche Stellungnahme (auch per Mail an Kreisseniorenrat@neckar-odenwald-kreis.de)“. BW

