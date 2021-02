Termine ab Donnerstag buchbar

Mosbach.Aufgrund einer angekündigten großen Impfstofflieferung für das Kreisimpfzentrum in Mosbach sind für die nächsten drei Wochen insgesamt rund 800 Termine buchbar.

Die Termine werden am Donnerstag, 11. Februar am späten Nachmittag sowie wieder in der Nacht von Donnerstag, 11. Februar, auf Freitag, 12. Februar, um 0 Uhr freigeschaltet. Die entsprechenden Impftage liegen dann zwischen Mittwoch, 17. Februar, und Freitag, 5. März.

Ab sofort an vier Wochentagen

Um die Impftermine zügig abzuwickeln, wird das Kreisimpfzentrum ab sofort bis auf Weiteres an vier Tagen pro Woche geöffnet sein. Die Impfdosen werden dann in der Regel auf vier Impfstraßen parallel verimpft.

Terminvereinbarungen sind online unter www.impfterminservice.de und unter der Telefonnummer 116117 möglich. Geimpft werden weiterhin nur Bürger der Priorität 1.

Umfassende Informationen zum Thema Impfen und Kreisimpfzentrum stellt der Landkreis auf seiner Webseite im Rahmen der Corona-Informationen oder unter dem Suchwort „Kreisimpfzentrum“ zur Verfügung.

Dort ist auch aufgelistet, wer in die Personengruppen mit der höchsten Priorität fällt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.02.2021