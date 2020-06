Telekom startet 5G-Initiative

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mit dabei. In Buchen, Hardheim und Walldürn wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet, so die Telekom in einer Pressemitteilung. Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgen das Handy je nach Bedarf. Auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient. Das 5G-Netz stehe mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang, doch nehme der Landkreis von Beginn an teil und habe damit einen digitalen Standortvorteil.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.06.2020