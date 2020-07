Täter dank DNA-Spur ermittelt

Waldbrunn.Durch akribische Ermittlungsarbeit ist es Beamten des Polizeipostens Limbach gelungen, eine Serie von Straftaten aufzuklären. Insgesamt sieben Einbrüche und Diebstähle konnten die Beamten nach eigenen Angaben durch einen DNA-Treffer aufklären. Im Zeitraum zwischen dem 19. und 23. Januar hatten zunächst Unbekannte Motorräder, Fahrräder und Reifen im Wert von etwa 42 000 Euro aus Garagen und Carports in Waldbrunner Ortsteilen entwendet. Eine DNA-Spur in einer der Garagen brachte die Ermittler auf die Spur eines 32-Jährigen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Ermittlungen zu möglichen weiteren Tätern dauern noch an.

