Studiengänge müssen sich inhaltlich unterscheiden

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Grünen im Neckar-Odenwald-Kreis wollten nach dem Runden Tisch der DHBW mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer wissen, wie der verabredete Schutz der DHBW Mosbach vor einer Verschiebung von Studienplatzkapazitäten konkret aussehen wird. In einem Brief hat die Ministerin darauf geantwortet.

„Die Studienangebotsstruktur an der DHBW ist in vier Studien- beziehungsweise Fachbereiche unterteilt: Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit. Innerhalb der Studienbereiche gibt es Studiengänge, die wiederum untergliedert sind in Studienrichtungen. Die Studienrichtungen orientieren sich in der Regel nach den spezifischen Ausbildungsbedarfen der Dualen Partner in der jeweiligen Region der Studienakademien.

Die mit der DHBW Mosbach und der DHBW Heilbronn gefundene einvernehmliche Lösung hat zur Folge, dass die DHBW Mosbach und die DHBW Heilbronn im Studienbereich Wirtschaft gleichlautende Studiengänge anbieten dürfen. Diese müssen sich aber inhaltlich unterscheiden und zwar durch anderslautende Studienrichtungen. Ein Beispiel: Die DHBW Mosbach bietet den Studiengang Wirtschaftsinformatik nur mit der Studienrichtung Application Management an. Diese Studienrichtung darf die DHBW Heilbronn zukünftig nicht anbieten, wohl aber den Studiengang Wirtschaftsinformatik mit der Studienrichtung Data Science oder Business Engineering. Diese strukturelle Abgrenzung schützt die Kapazitäten an der DHBW Mosbach insoweit, als ihre Dualen Partner, die bisher schwerpunktmäßig in der Studienrichtung Application Management ausgebildet haben, dieses Studienangebot weiterhin nur in Mosbach vorfinden werden. Damit ist bereits eine inhaltliche Mindestprofilierung sichergestellt, die Mosbach davor schützt, dass bestehende Duale Partner dieser Studienrichtung an die DHBW Heilbronn wechseln und sich dadurch Kapazitäten verschieben.

Im Studienbereich Technik ist die einvernehmliche Angebotsabgrenzung sogar noch schärfer formuliert als in der Wirtschaft. So dürfen nicht einmal die gleichlaufenden Studiengänge angeboten werden. Konkret heißt dies, dass die in Mosbach angebotenen technischen Studiengänge, wie insbesondere Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Holztechnik nicht auch von der DHBW Heilbronn angeboten werden dürfen. Die DHBW Heilbronn darf aber zukünftig völlig andere technische Studiengänge entwickeln und anbieten, die gerade nicht zum Studienportfolio der DHBW Mosbach gehören. Beispielsweise entwickelt die DHBW einen neuen Studiengang „Embedded Systems Engineering“, der zukünftig auch an der DHBW Heilbronn angeboten werden soll. Eine Konkurrenzsituation ist damit von Anfang an ausgeschlossen. Eine Verschiebung von Kapazitäten nach Heilbronn in den an der DHBW Mosbach angebotenen technischen Studiengängen ist inhaltlich ausgeschlossen, weil in Heilbronn diese Studiengänge per se nicht angeboten werden dürfen.

Das Land stellt die Finanzierung der Kapazitäten der DHBW als Ganzes sicher. Die DHBW ist wiederum selbst im Rahmen ihrer Hochschulautonomie für die Umsetzung und Verteilung von Kapazitäten und Mitteln auf die Studienakademien zuständig. Daher wurde das Präsidium der DHBW in den Gesprächen des Runden Tisches verpflichtet, sicherzustellen, dass keine Verschiebung von Kapazitäten von Mosbach nach Heilbronn erfolgt. Die Einrichtung neuer Studienangebote müssen die Studienakademien beim Präsidium beantragen. Im Zuge der Entscheidung des Präsidiums kann dieses durch Zustimmung oder Ablehnung der Anträge sicherstellen, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Studienangeboten und Kapazitäten an den jeweiligen Studienakademien herrscht und keine befürchtete Verschiebung von Kapazitäten zulasten Mosbachs erfolgt.“

