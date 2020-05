Straßenbelag beschädigt

Ravenstein.Noch ist unklar wie der Fahrbahnbelag eines Feldwegs zwischen Merchingen und Oberkessach beschädigt wurde. Zeugen hatten am Freitag, kurz nach 18 Uhr, großflächig Ruß- und Brandflecken auf dem Weg entdeckt. An einer Stelle brannte es sogar noch. Die kleinen Flammen wurden von einer hinzukommenden Person ausgetreten. Durch eine Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass es auf dem Weg in Richtung Siedlung Steinich, rund 500 Meter vom Akazienweg entfernt, an mehreren Stellen auf dem Feldweg gebrannt hat. Da auch Glasscherben aufgefunden wurden, ist denkbar, dass Unbekannte dort brennbare Flüssigkeit angezündet haben. Der Straßenbelag wurde beschädigt, die angrenzenden Wiesen und Felder glücklicherweise nicht. Zeugenhinweise diesbezüglich nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter Telefon 06291/648770 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020