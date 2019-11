Sprinter stand im Esszimmer

Obrigheim.Einen Parkplatz der besonderen Art suchte sich am Donnerstagmorgen ein Mercedes Sprinter in Obrigheim. Plötzlich stand er in einem Esszimmer in der Robert-Schumann-Straße. Gegen 8.15 Uhr stellte die Fahrerin des Sprinters diesen in der Hofeinfahrt ab, um ihn zu beladen. Hierbei sicherte sie diesen offenbar nicht richtig gegen das Wegrollen. Die Hofeinfahrt steigt an, so dass der Wagen sich in Bewegung setzen konnte.

Der Mercedes querte die Straße, rollte durch einen Vorgarten und kam schließlich, nachdem die Fassade und die Fenster des angrenzenden Gebäudes durchbrochen waren, im Esszimmer des Hauses zum Stillstand. Der Sachschaden wird auf circa 15 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

