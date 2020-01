Sprechtag zum Thema Finanzieren

Mosbach.Wer ein Unternehmen gründet, bereits erfolgreich gegründet hat oder übernimmt, sollte in seine Überlegungen immer auch Mittel aus Förderprogrammen einbeziehen. Denn für Gründung, Übernahme, Erweiterung oder Festigung eines Unternehmens gibt es viele öffentliche Finanzierungsprogramme.

Die IHK Rhein-Neckar mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg bieten kostenlose persönliche Beratungen über Fördermittel an.

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 16. Januar, im Haus der Wirtschaft der IHK. Individuelle Beratungstermine in der IHK in Mosbach und ausführliche Informationen unter www.rhein-neckar.ihk24.de, Nummer 3844872.

