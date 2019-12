SPD ist „verhalten optimistisch“

Neckar-Odenwald-Kreis.In ihrer jüngsten Sitzung in der Kreisgeschäftsstelle in Mosbach hat sich die SPD-Kreistagsfraktion noch einmal intensiv mit der Situation der DHBW Mosbach beschäftigt. Die einvernehmliche Lösung zum Erhalt der Konkurrenzschutzklausel für die DHBW Mosbach stößt bei der SPD-Kreistagsfraktion auf Skepsis.

Der Versuch der Wissenschaftsministerin Bauer und Aufsichtsratsvorsitzenden der DHBW, die Konkurrenzschutzklausel aufzuheben, konnte teilweise verhindert werden. Nüchtern betrachtet sei aber in wichtigen Studienrichtungen die Klausel aufgegeben worden. Es stehe zu befürchten, dass die unüberwindbare Mauer zu einem Mäuerchen mutiere, über das jeder springen könne, so die SPD.

Man bedankte sich beim SPD-Landtagsabgeordneten Georg Nelius, dem es 2014 gelungen sei, die Original-Kausel überhaupt durchzusetzen. Sicher hätten die von der SPD initiierten Resolutionen in Kreistag und Gemeinderäten Wirkung erzielt. Möglicherweise habe so noch Schlimmeres verhindert werden können. Man müsse nun darauf achten, wie die genaue Formulierung der „zukünftigen“ aufgeweichten Klausel ausfalle. Erst dann könne man die Auswirkungen bewerten. Wichtig sei, endlich die Weiterentwicklung der DHBW Mosbach voranzutreiben. So müsse man beim lange diskutierten Bau des dringend benötigten Baukompetenzzentrums endlich Nägel mit Köpfen machen. Jedenfalls seien im Doppelhaushalt 2020/21 keine Finanzmittel für das Baukompetenzzentrum bereitgestellt. Ein weiteres Thema, das intensiv diskutiert wurde, war die finanzielle Situation der Kliniken.

