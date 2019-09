So viele Aktionen wie noch nie zuvor gibt es diesmal im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Die diesjährige „Woche der Wiederbelebung“ bietet wieder eine gute Gelegenheit, die Grundkenntnisse in Erster Hilfe und speziell in der Reanimation, also das Rüstzeug für jeden Lebensretter, aufzufrischen. Von Montag, 16., bis Sonntag, 22. September, werden zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Thema bundesweit stattfinden. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind die DRK-Kreis- und Ortsverbände, die Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Volksbank Franken, die Neckar-Odenwald-Kliniken sowie einige Gemeinden dem Aufruf der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Kreises gefolgt, sich mit Aktionen und Veranstaltungen zu beteiligen. Auch die Martin-von-Adelsheim-Schule und das Burghardt-Gymnasium in Buchen nehmen mit einem Projekttag teil. Somit finden im Neckar-Odenwald-Kreis über 20 Veranstaltungen statt – so viele Aktionen wie noch nie zuvor.

Kenntnisse verbessern

Schon seit Jahren ist es ein Ziel der Kommunalen Gesundheitskonferenz, die Kenntnisse von Laien in Erster Hilfe zu verbessern. Denn beim Herzstillstand ist nach dem Notruf über 112 die sofortige Hilfe in Form der Herzdruckmassage entscheidend für das Überleben. Mit AEDs, sogenannten „Laien-Defibrillatoren“, können die Chancen, einen Kreislaufstillstand zu überleben, gesteigert werden. Bei den Vorträgen und Veranstaltungen in der „Woche der Wiederbelebung“ soll gezeigt werden, wie einfach die Maßnahmen sind. Praktische Übungsmöglichkeiten sollen helfen, Ängste abzubauen. „Der einzige Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun“, sagt Dr. Harald Genzwürker, Leitender Notarzt und verantwortlich für die Notarztstandorte der Neckar-Odenwald-Kliniken, vor dem Start der Woche.

Im Grunde seien es nur drei Schritte, die jeder kennen sollte. „Prüfen“ der Atmung, „Rufen“ der Notrufnummer 112 und „Drücken“ des Brustkorbs mit einer Frequenz von mindestens hundert pro Minute. Diese lebensrettenden Kenntnisse werden in der kommenden Woche in zahlreichen Informationsveranstaltungen vermittelt. Genzwürker klärt dabei in zwei Vorträgen mit dem Titel „Plötzlicher Herztod – (K)ein Thema für Sportler?“ an den Standorten Buchen (17.) und Mosbach (18.) der Neckar-Odenwald-Kliniken auf. Eingeladen sind nicht nur sportbegeisterte Menschen, sondern alle Interessierten.

Limbach: Dienstag, 17. September, 18.30 Uhr im Foyer der Sporthalle Limbach, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK-Ortsverein Limbach)

Buchen: Dienstag, 17., 19 Uhr, Neckar-Odenwald-Kliniken, Standort Buchen, Konferenzraum ZPA Buchen 1. UG, Vortrag: „Plötzlicher Herztod – (K)ein Thema für Sportler?“ (Veranstalter: Neckar-Odenwald-Kliniken in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund und der Kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis)

Buchen: Mittwoch, 18., 10 bis 12 Uhr am Marktplatz in Buchen, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: Schulsanitätsdienst Burghardt-Gymnasium Buchen und Neckar-Odenwald-Kliniken)

Schefflenz: Mittwoch, 18., 18.30 Uhr im Rathaussaal der Gemeinde Schefflenz, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Schefflenz)

Limbach: Mittwoch, 18., 18.30 Uhr im Schulhaus Balsbach, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Limbach)

Mosbach: Mittwoch, 18., 19 Uhr, Neckar-Odenwald-Kliniken, Standort Mosbach, Konferenzraum 1. UG, Vortrag: „Plötzlicher Herztod - (K)ein Thema für Sportler?“ (Neckar-Odenwald-Kliniken in Zusammenarbeit mit dem Badischen Sportbund und der Kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis)

Osterburken: Mittwoch, 18., 19 Uhr im DRK-Heim Osterburken, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK-Ortsverein Osterburken)

Hüffenhardt: Donnerstag, 19., 20 Uhr im DRK-Vereinsraum der Mehrzweckhalle Hüffenhardt, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Hüffenhardt)

Höpfingen: Donnerstag, 19., 9 bis 12 Uhr in der Volksbank Franken, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Höpfingen und Volksbank Franken)

Limbach: Donnerstag, 19., 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Limbach)

Fahrenbach: Donnerstag, 19., 18 bis 18.30 Uhr im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses Robern, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Trienz)

Fahrenbach: Donnerstag, 19., 18.45 bis 19.15 Uhr im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses Trienz, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Trienz)

Fahrenbach: Donnerstag, 19., 19.30 bis 20 Uhr im Foyer des Bürgerzentrums Fahrenbach, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Trienz)

Walldürn: Donnerstag, 19., 9.30 bis 12 Uhr in der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Walldürn und Sparkasse Neckartal-Odenwald)

Walldürn: Donnerstag, 19., 14.30 bis 18 Uhr in der Volksbank-Franken, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Walldürn und Volksbank Franken)

Billigheim: Donnerstag, 19., 15 Uhr im Rathaus Billigheim, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsgruppe Billigheim, Bereitschaft Allfeld)

Limbach: Freitag, 20., 18.30 Uhr in der Grundschule Limbach in Laudenberg, Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Limbach)

Elztal: Freitag, 20., 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dallau, öffentliche Informationsveranstaltung mit Reanimationstraining (Veranstalter: DRK Ortsverein Elztal)

Mosbach: Samstag, 21., 11 Uhr, Aktion auf dem Marktplatz in Mosbach (Veranstalter: DRK Ortsverein Mosbach)

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019