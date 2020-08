So hilft man Insekten bei der Trockenheit

Neckar-Odenwald-Kreis.Wochenlange Trockenheit und hohe Temperaturen sind bei uns keine Seltenheit. Wie kommen unsere wilden Wiesen und Insekten mit dem intensiven Sommer zurecht? „Natürlich sind Insekten auch während niederschlagsarmer Wochen auf Pollen und Nektar gebietsheimischer Pflanzen angewiesen. Belassen Sie daher auch in Ihrem Garten wilde Bereiche und schaffen Sie so insektenfreundliche Oasen“, heißt es in einer Mitteilung der Naturparke Baden-Württembergs, und weiter: „Unsere heimischen Wiesenpflanzen kommen mit Trockenheit oftmals überraschend gut zurecht. Wilde Wiesen müssen ein bis drei Mal im Jahr gemäht werden, um die Artenvielfalt zu erhalten.“

Die Naturparke schreiben in ihrer Mitteilung weiter: „Sollten Sie einen Pflegeschnitt durchführen müssen, belassen Sie mindestens zehn Zentimeter, so dass überbleibende Biomasse etwas Schatten spenden kann. Auch eine dünne Mulchschicht kann bei extremer Hitze vor zu starker Austrocknung helfen.“

Trockenheit sei für Insekten nicht erst ein Thema, wenn Pflanzen absterben, denn bei Trockenstress produzieren viele Pflanzen weniger Nektar. Im Garten könne es sich daher lohnen, Blütenpflanzen am Morgen zu wässern.

Für einige Insekten sei es besonders wichtig, eine Wasserquelle in Flugnähe zu haben: Honigbienen kühlen beispielsweise ihren Bienenstock mit Wasser. „Im Garten nutzen Sie am besten flache Schalen, um auch Igeln und anderen Bewohnern einen Zugang zu ermöglichen. Vergessen Sie nicht eine Ausstiegshilfe für unfreiwillige Badegäste einzubauen.“ Ein Stück Holz, das über den Rand hinausrage und groß genug sei, nicht komplett im Wasser zu schwimmen, werde im Zweifel nicht nur Insekten das Leben retten.

