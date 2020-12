Sicherheit für Gebäude, Zäune und parkende Autos hat Vorrang

Neckar-Odenwald-Kreis.Wenn der Winter noch Einzug halten sollte, stellen die Witterungsbedingungen alle vor Herausforderungen: Winterdienste, Postboten, Autofahre – und natürlich auch die Sammelteams der Müllabfuhr.

Die Straßenverhältnisse können bei winterlichen Witterungsverhältnissen sehr uneinheitlich sein: In einer schattigen Kurve kann unvermutet Eisglätte auftreten; wo gestreut wurde, kann Schneematsch glatt wie Schmierseife sein, und wo aus Umweltschutzgründen auf Streuung verzichtet wird, kann festgefahrener Schnee für Glätte sorgen, selbst wenn nur wenige Zentimeter gefallen sind. Auch erfahrene Lenker von Sammelfahrzeugen müssen immer wieder Risiken abwägen. Im Zweifelsfall hat Sicherheit absoluten Vorrang: Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer, für parkende Fahrzeuge, für Gebäude und Zäune und natürlich für die Sammelteams selbst. Wer sichergehen will, dass Restmülltonne und Co. geleert und abgeholt werden, sollte die Abfälle an eine Stelle bringen, die auf jeden Fall für die Sammelfahrzeuge zu erreichen ist.

Straßen, die wegen der Witterungsbedingungen am Sammeltermin laut Entsorgungskalender nicht anfahrbar waren, können nicht wiederholt angefahren werden. Wenn eine Tonne nicht geleert wurde, soll diese auf das Grundstück zurückgestellt werden, so AWN und KWiN. Sie kann dann bei der nächsten regulären Leerung wieder bereitgestellt werden.

Für zusätzlich anfallenden Restmüll kann in diesen Fällen ein beliebiger schwarzer oder blauer Müllsack dazugestellt werden, wenn die Bioenergietonnen betroffen sind, ein mit Papier gut ausgelegter Karton. Wenn die Verpackungstonnen bis zur folgenden Leerung nicht ausreichen, können noch vorhandene Gelbe Säcke dazugestellt werden, oder auch sonstige Kunststoffsäcke.

Abfälle sollten so in die Tonnen eingefüllt werden, dass sie nicht festfrieren können, also trocken oder wenigstens nicht tropfend. Hilfreich ist ein portionsweises Vorverpacken in Zeitungs- oder Anzeigenpapier. Es dürfen auch Papiertüten vom Bäcker oder Metzger sein. Ihre Farben sind selbst für die Bio-Energietonnen unbedenklich.

So vorverpackt können die Abfälle dann in die Eimer im Wohnbereich eingefüllt werden. Für Restmüll können diese Eimer in der Küche mit Kunststoffbeuteln ausgelegt sein, für die Bioabfälle sind aber ausschließlich Papier oder Papiertüten zu verwenden. Auch die großen Bioenergie-Tonnen sollten nochmals reichlich mit Zeitungspapier, Eierkartons oder Wellpappe ausgelegt werden.

