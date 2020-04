Service geht weiter

Heidersbach.Unter dem Motto: „Bleibt daheim – wir kaufen für euch ein“ bot der Jugendraum Heidersbach am vergangenen Samstag einen Einkaufsservice für Menschen an, die wegen des Coronavirus ihr Haus nicht verlassen können oder wollen.

Aufgrund der guten Inanspruchnahme haben sich die Jugendlichen entschlossen, die Aktion zu verlängern. Angesprochen sind Ältere ab 60 Jahren, Menschen mit Vorerkrankungen oder sich in Quarantäne befindliche Personen. Interessenten können bis Freitag (3. April), 18 Uhr, ihren Einkaufsbedarf anmelden. Die Lieferung erfolgt am Samstag direkt an die Haustüre.

Bei der Übergabe der Einkäufe orientieren sich die Jugendlichen an den Verhaltensregeln, die die DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach herausgegeben haben.

Die weiteren Details zum Einkaufsservice können mit den Verantwortlichen besprochen werden. Die Ansprechpartner sind: Kevin Lutz, Telefon 0174/6092268, Linus Bopp, Telefon 0152/24371880 und Pascal Neubig, Telefon 0152/5 6983021.

Weiterhin haben die Jugendlichen des Heidersbacher Jugendraums festgelegt, alle Einnahmen für Fahrtkosten, aus Trinkgeldern sowie sonstigen Spenden jeweils zur Hälfte an die örtlichen Gasthäuser „Zum Löwen“ und „Pizzeria Ferraros“ zu spenden. noe

