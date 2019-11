Seminar über Schadstoffe

Mosbach.Im Rahmen der Seminarreihe „Energie-Forum-Zukunft“ bietet die Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN) in Zusammenarbeit mit der Akademie der Ingenieure das Seminar „Die häufigsten Gebäudeschadstoffe“ am Montag, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, in der Alten Mälzerei an. Unter der Leitung von Dagmar Wolf, vereidigte Sachverständige, und Thomas Gambke von der AWN werden neben den gesetzlichen Grundlagen auch Praxisbeispiele behandelt. Das Seminar richtet sich an Ingenieure, Architekten, Energieberater, Handwerksunternehmen und Mitarbeiter von kommunalen Bauverwaltungen, die mit der Sanierung von Bestandsgebäuden zu tun haben und ist als Fortbildungsmaßnahme von Architekten- und Ingenieurkammern anerkannt. Anmeldung unter Telefon 06281/9060 oder per E-Mail an info@eanok.de.

