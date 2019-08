Sechs Mal Musical „Artus – Excalibur“

Zwingenberg.Ganz im Zeichen des Erfolgsmusicals „Artus – Excalibur“ von Frank Wildhorn stehen die Schlossfestspiele Zwingenberg in den kommenden Tagen. Das Musical basiert auf der Sage über die mythische Figur König Artus. Besetzt ist es hochkarätig: So spielt in dem erstmals in Süddeutschland präsentierten Stück der bekannte Musicalstar Uwe Kröger den „Merlin“. Und für die Rolle der „Morgana“ wurde die Wiener Musicaldarstellerin Caroline Frank verpflichtet, die schon die Velma Kelly im Musical „Chicago“ in Berlin und zuletzt die Donna in „Mamma Mia“ in München, Bregenz und Wien spielte. Zu sehen sind zudem der Musical- und Theaterdarsteller Nikolaj Alexander Brucker („Artus“) und der Musicaldarsteller und gefeierte Rocksänger Sascha Krebs („We Will Rock You“) als „Lancelot“ sowie über 70 weitere, zum Teil „kampferprobte“ Akteure. Gespielt werden sechs Vorstellungen am 31. Juli (Premiere) sowie 1., 2., 3. und 4. August. Restkarten gibt es unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de, unter Telefon 06263/45154 und bei den Tourist Informationen der Region.

„Ein Dorf macht Musical“

Pünktlich zur Premiere zeigt auch das SWR-Fernsehen am Mittwoch, 31. Juli, um 18.15 Uhr einen halbstündigen Film über die Musicalproduktion. Der Film mit dem Titel „Ein Dorf macht Musical – Schlossfestspiele Zwingenberg“ läuft in der Reihe „made in Südwest“.

