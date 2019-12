Schwerpunkt auf Qualifizierung

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Landrat wurde am Mittwoch einstimmig vom Kreistag ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises gGmbH (Digeno) den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 festzusetzen.

In diesem Wirtschaftsplan stehen Umsatzerlöse von 2,45 Millionen Euro, was einer leichten Steigerung gegenüber den Vorjahren entspricht. Ein Materialaufwand von 450 000 Euro ist vorgesehen, die Personalkosten sind mit 1 685 000 Euro kalkuliert, was ebenfalls eine leichte Steigerung gegenüber 2018 bedeutet. Ein Jahresüberschuss wird nach dem Wirtschaftsplan nicht erzielt.

Der Investitionsplan 2020 sieht insgesamt 105 000 Euro vor, den größten Brocken bilden kleine Investitionen und Anschaffungen (90 000 Euro). Daneben sollen auch Mittel für die Erschließung neuer Tätigkeiten bereitgestellt werden. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Der Finanzierungsbedarf soll vollständig aus Eigenmitteln gedeckt werden.

Insgesamt, so der Bericht der Verwaltung, sind für 2020 keine grundlegenden Änderungen vorgesehen. Die Ansätze der Vorjahre sollen weiterverfolgt und ein ausgeglichenes Geschäftsjahr erreicht werden.

Ein wichtiges Ziel sei es weiter, im Rahmen von Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen möglichst viele Menschen an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen.

Aktuell 70 Mitarbeiter

Da die Personalkosten mit rund 69 Prozent nach wie vor den größten Kostenblock ausmachen, sei es auch weiter wichtig, gezielt auf die Produktivität und Auslastung des eingesetzten Personals zu achten. Die Mitarbeiterzahl soll bei 50 Beschäftigten (ehemalige ALG II-Bezieher) plus 20 Stamm- beziehungsweise Anleitungskräfte gehalten werden. Wenn möglich, soll der Personalstamm aus dem ALG II-Bereich weiter ausgebaut werden. Weiter wurde berichtet, dass man die Digeno-Geschäftsfelder aufgrund des sich wandelnden Arbeitsmarkts und der zur Verfügung stehenden Klientel anpassen musste.

Der Bereich Personalservice habe sich deutlich verringert. Der Schwerpunkt liege inzwischen klar im Bereich Qualifizierung und Heranführung an den Arbeitsmarkt. Ein sofortiger Arbeitseinsatz von neu eingestelltem Personal sei häufig nicht möglich.

Für die Festsetzung des Wirtschaftsplans ist die Gesellschafterversammlung zuständig. Der Plan war Gegenstand einer Beiratssitzung der Digeno im November. Der Aufsichtsrat der AWN gab eine einstimmige Beschlussempfehlung ab, ebenso der Ausschuss für Gesundheit und Soziales. sab

