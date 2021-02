Schultern sind Thema

Neckar-Odenwald-Kreis.Von allen Gelenken ist das Schultergelenk das Beweglichste. Wenn dort etwas schmerzt, sind alltägliche Dinge wie Essen, Zähne putzen oder Anziehen plötzlich nur noch schwer möglich. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 9. Februar, um 19 Uhr im Rahmen eines virtuellen Informationsabends zum Thema „Schulterschmerz“.

Im Bereich der Schulterchirurgie genießen die Ärzte der Kliniken überregional Anerkennung als Experten. Dies gilt insbesondere für Oberarzt Dr. Maxim Kerbel, der mit seinem Team an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie alle Erkrankungen des Schulter- und Ellenbogengelenks versorgt.

Ursachen und Behandlungen

Oberarzt Kerbel informiert darüber, wie eine steife Schulter entsteht, welche Verschleißerkrankungen typisch sind und wie diese therapiert werden. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Dabei beantwortet der Oberarzt die wichtigen Fragen: Wann ist ein operativer Eingriff sinnvoll? Was kann man nach einer OP mit der Schulter noch machen? Und was kann man tun, um die Schulter zu schützen?

Anmeldung per Mail

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de. Kurz vor dem Beginn werden die Zugangsdaten per Mail übermittelt. Ebenso ist die Einwahl per Telefon unter 0721/60596510, Zugangscode 206-788-317, möglich.

