Schüler in luftigen Höhen

Amorbach/Rippberg.Im Rahmen des zweiten Wandertages verbrachte die 6. Jahrgangsstufe des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach einen ganzen Tag im Hochseilgarten „Forest Jump“ in Rippberg. Es galt, sich neuen Herausforderungen zu stellen, Ängste zu überwinden, das Selbst- und Fremdvertrauen zu stärken und sich im Team aufgehoben zu fühlen. Begleitet von den professionellen Trainern des Kletterwaldes wagten sich die Schüler mit entsprechender Gurtausrüstung in die Höhe der Baumwipfel, um dort beispielsweise auf einem dünnen Seil einen „Catwalk“ zu absolvieren oder das „Pirates Crossing“ zu wagen. An dieser Piratenkreuzung in fast sieben Metern Höhe hängt das Weiterkommen vom Verhalten des Partners ab. So wurden die Teamfähigkeiten sowohl in der Höhe als auch auf festem Boden eintrainiert, denn das Ziel kann nur erreicht werden, indem die ganze Gruppe zusammenwirkt.

Für die begleitenden Lehrkräfte Nicole Billinger, Maria Müller und Alexandra Hörnig war es beeindruckend zu sehen, wie ihre Schüler über sich hinauswuchsen, sich in die Höhen wagten und ihre Strategien ausbauen konnten, ganz nach dem Motto „motivieren statt schikanieren“. Der Ausflug nach „Forest Jump“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Schullebens am KEG.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019