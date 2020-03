Liebe Leserinnen und Leser, Beate Jammer schrieb in ihrem Gedicht ,Ein Schritt’: „Vielleicht ist der Gipfel nur einen Schritt entfernt. Vielleicht ist Gott nur einen Schritt entfernt. Vielleicht ist die Antwort auf meine Frage nur einen Schritt entfernt. Ein Schritt aus meiner Ängstlichkeit. Ein Schritt und vielleicht noch einer – Schritt für Schritt, Gott geht mit“.

Am zweiten Fastensonntag in der katholischen Kirche wird das Evangelium von der Verklärung Jesu verkündet. „Jesus nahm Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.“ Die Kirche deutet die Verklärung Jesu als Vorschau der Auferstehung. Die drei Jünger sind wie in einer anderen Welt. Diese Erlebnisse möchten sie bewahren und auf dem Gipfel verharren.

Im Oktober vergangenen Jahres, auf meiner Wallfahrt im Heiligen Land, besuchte ich den Berg der Verklärung. Diesen Berg erlebte ich nicht so hoch, als eigentlich gedacht. Mir kam er vielleicht nicht so hoch vor, weil ich ihn nicht Schritt für Schritt bestiegen habe, sondern mit einem Taxibus erklommen habe. Aber der Gipfel bot einen tollen Blick und eine besondere Atmosphäre, die nicht einfach zu beschreiben war. Nach diesem Erlebnis wäre ich Schritt für Schritt zum Gipfel weiter gegangen, um diesen besonderen Moment zu wiederholen.

Aus der Erfahrung der Bergsteiger ist zu hören, dass man wohl die höchsten Gipfel erreichen kann, aber dort nicht lange verweilen kann. Die drei Apostel wünschten sich das Erlebnis festzuhalten, in ihm zu verweilen und ihm Dauer zu verleihen, aber das war nicht möglich. Es wurde deutlich, in dem Evangelist sie mit Jesus wieder vom Berg herabsteigen lässt. Auf und Ab gehören zum Leben. Aber dieses Erlebnis, das ihnen geschenkt wird, wird ihnen später die Kraft, Sicherheit und Ermutigung gegeben haben, ihren Weg der Nachfolge weiter Schritt für Schritt zu gehen.

Viele Menschen erfahren in ihrem Leben ihr Taborerlebnis in verschiedenen Situationen, auf Wallfahrten, bei Zusammentreffen mit den Freunden, beim Feiern, bei Konzerten, bei Sportevents. Für viele ist oder war ihr Taborerlebnis vielleicht nur ein Schritt entfernt, deswegen sollte man sich überlegen: Wage ich diesen Schritt?

Bei vielen Niederlagen im Leben und unangenehmen Erlebnissen kommt oft der Wunsch, sich einen Schritt zu entfernen. Ich habe meine Zeit, meine Kraft, meine Ideen, meine Gefühle für etwas eingesetzt und kein Erfolg war zu erkennen. Warum? Da wünsche ich mir, dass die Antwort auf meine Frage nur einen Schritt entfernt wäre. Der Zahl der Coronavirus- Infizierten steigt, man wünscht sich ein Schritt aus der Ängstlichkeit.

„Schritt für Schritt, Gott geht mit“, dass wünsche ich Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser.

Pavo Ivkic, Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Edith Stein, Katholisches Dekanat Mosbach-Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020