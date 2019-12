Schneider seit 25 Jahren dabei

Merchingen/Schöntal.Zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier trafen sich die Mitarbeiter, Aushilfen und Rentner der Metzgerei Maurer in der Gaststätte „Zur Post“ im Kloster Schöntal. Neben einem Blick auf das vergangene Jahr und in die Zukunft, in der es laut Seniorchef Peter Maurer zahlreiche Veränderungen geben wird, wurde Gerd Schneider für seine 25-jährige Betriebszugehörigkeit mit einer Ehrenurkunde der Handwerkskammer und einem Präsent ausgezeichnet.

Vor der Ehrung ging Maurer noch auf das „turbulente“ Geschäftsjahr ein und erwähnte die Einstellung neuer Mitarbeiter sowie den im kommenden Jahr geplanten Anbau am Gebäude in Merchingen. Stolz sei man auch auf die Auszeichnung der Handwerkskammer Mannheim für die Ausbildungsleistung. Nach dem Dank an die Mitarbeiter und seiner Familie stand die Ehrung im Mittelpunkt.

Gerd Schneider arbeitet, wie Maurer sagte, hat den Erfolg und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens „hautnah“ mitbekommen. Neben der Steigerung der Produktion kümmert sich Schneider auch um die Auszubildenden und begleitet seine Arbeitskollegen zur erfolgreich abgeschlossenen Meisterausbildung. Maurer bezeichnete Schneider als einen „besonderen“ Mitarbeiter, der stets ein offenes Ohr für die Kollegen und den Chef hat. Auf ihn sei mehr als einhundert Prozent Verlass, was heute nicht mehr selbstverständlich sei. Zudem sei er stets auch in seiner Freizeit für den Betrieb erreichbar.

Peter Maurer überreichte seinem treuen Mitarbeiter ein Präsent und seiner anwesenden Ehefrau ein Blumengebinde. Bei einem gemütlichen Abend, in bester Stimmung, blickte man dann gemeinsam auf ein arbeitsreiches und sehr erfolgreiches Jahr zurück. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019