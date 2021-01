Schnee-Tier-Parade in Mülben

Mülben.Der Schnee, der in den vergangenen Tagen in den Ortschaften rund um den Katzenbuckel fiel, animierte die Familien Wesch, Ludigkeit und Hagedorn aus Mülben zu einer Schnee-Tier-Parade. Neben einer Schlange, die sich um einen Apfelbaum schlängelt, einem Seelöwen, einem Pinguin, grüßt bei Familie Bär der Wintersport. Da die kalten Temperaturen in den nächsten Tagen anhalten sollen, dürften die Schneeskulpturen im Wagenschwender Weg noch eine Weile zu bestaunen sein. Die Corona-Verordnung soll jedoch eingehalten und Rücksicht auf Privatgrundstücke genommen werden. Bild: Jürgen Hofherr

