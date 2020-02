Neckar-Odenwald-Kreis.„Wie retten wir die Neckar-Odenwald-Kliniken?“, oder „was rettet die Neckar-Odenwald-Kliniken? Nicht das erste Mal diskutierte die grüne Kreistagsfraktion in Vorbereitung auf eine Kreistagssitzung über das Wohl und Wehe der kreiseigenen Klinik gGmbH.

Gabi Metzger problematisierte bei der Sitzung am Mittwoch in Aglasterhausen die Lage aller kleinen Kliniken auf dem Land, die grundsätzlich wirtschaftlich schlechter gestellt seien als größere Kliniken. Man sei gezwungen zu zentralisieren oder Verbünde einzugehen um überhaupt überleben zu können, so die Erkenntnis, die sich aus der von ihr zitierten Literatur ergebe. Die Begriffe der „Wirtschaftlichkeit“ und der „Daseinsvorsorge“ dominierten die anschließende Diskussion der grünen Kreisräte um die aktuell zur Kreistagsentscheidung anstehende Zentralisierung der Akutgeriatrie in Mosbach zum 1. April, der Gynäkologie und Geburtshilfe in Buchen und der Neueröffnung einer Wahlleistungsstation in Mosbach zum 1. Mai.

Valide Erhebung wichtig

„Was braucht die Bevölkerung? Was können wir uns als Landkreis leisten?“, um diese Fragen drehe sich alles. Nicht zum letzten Mal bedauerte die Grüne Fraktion, dass eine valide Erhebung, für die man eine regionale Gesundheitskonferenz hätte implementieren und nutzen können, aufgrund der bestehenden Mehrheitsverhältnisse im Kreistag nie gemacht wurde.

„Runder Tisch“

Für die Geburtshilfe sei auch der „runde Tisch Geburtshilfe“ ein gangbarer Weg. „Grüne Position ist neben einer 1-zu-1-Betreuung von Hebamme zu werdender Mutter auch die wohnortnahe Geburtshilfe. Von diesem Ideal rückt der Neckar-Odenwald-Kreis durch die Zentralisierung der Geburtshilfe ab“, beklagt Amelie Pfeiffer.

„Geburtshilfe“ sei ein Schlüssel der Daseinsvorsorge meint auch Timo Riedinger, der als Mosbacher Stadtrat die Äußerung von Landrat Dr. Brötel in der Buchemer Faschenacht, „künftig gibt es von Dürn bis Mosbach nur noch kleene Buchemer“ nur müde belächeln konnte. Die Grüne Kreistagsfraktion stellte zum Handeln des Mosbacher Stadtrats fest, dass der Mosbacher Fragenkatalog, nur ein ein willkommener Nebenkriegsschauplatz bei der Klinikdebatte sei, der keine Fragen enthielt, die der Mosbacher Stadtrat nicht auch ohne Norbert Ahrens hätte stellen können.

Der Kreistag hatte am 29. Januar beschlossen, dass vor der tatsächlichen Umsetzung von Standortkonzentrationen alle offenen Fragen insbesondere zum Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den Kosten zu klären sind. „Dieser Beschluss ist nur erfüllt“, kritisiert Fraktionsvorsitzende Simone Heitz, „wenn man sich bei den Kosten auf den Eimer Farbe und die Einrichtung weniger Patientenzimmern beschränkt.“ Die grüne Kreistagsfraktion sei jedoch davon ausgegangen, dass auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorgelegt werden, die die Maßnahmen handfest untermauern. Maßnahmen, die das bisherige Defizit beibehalten, oder noch vergrößern, seien zur Umsetzung weniger geeignet, weil sie den Neckar-Odenwald-Kreis vom Ziel der maximal 7,7 Millione Euro Defizit für 2020 weiter entfernen.

Aussagekräftige Zahlen

So mühselig es sei, valide Daten zu erhalten, meint Heitz, so wichtig sei es auch, diese vorliegen zu haben. Andrea Schulz und Anton Fleischmann plädieren für aussagekräftiges Zahlen- und Faktenmaterial, dass den Kreisräten bereits vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wird. Präsentationen, die die Kreisräte bei der Kreistagssitzung selbst das erste Mal sehen und die inhaltlich nicht in Fraktionssitzungen vorbesprochen werden können, reichten nicht aus um eine verantwortbare, transparente Entscheidung zu treffen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020