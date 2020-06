Schäden erst in der Zukunft spürbar

Auch die Weihnachtsbaumproduzenten aus dem Odenwald haben mit den Folgen des Spätfrostes Mitte Mai zu kämpfen. Minister Peter Hauk informierte sich am Montag vor Ort in Langenelz.

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Eisheiligen kamen in diesem Jahr überpünktlich. So wird die Nacht vom 11. auf den 12. Mai den Landwirten in der Region noch lange in Erinnerung bleiben: Am Abend zogen die Wolken

