Schadstoffmobil geht wieder auf Tour

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Schadstoffmobil der Kreislaufwirtschaft im Neckar-Odenwald (KWiN) geht im laufenden Jahr an insgesamt acht Terminen im Landkreis auf Tour. Sämtliche Sammelplätze und -zeiten können von allen Haushalten im Landkreis genutzt werden.

Die nächste Sammeltour findet am Mittwoch, 18. September, an folgenden Orten und Zeiten statt:

Seckach: Parkplatz am Sportplatz, 8 bis 9 Uhr.

Adelsheim: Parkplatz Freischwimmbad Adelsheim, 9.45 bis 10.45 Uhr.

Osterburken: Parkplatz Baulandhalle, 11.30 bis 12.30 Uhr.

Rosenberg: Parkplatz am Sportzentrum Steinbübel, 13.30 bis 14.30 Uhr.

Merchingen: Schlosshof, 15.30 bis 16.30 Uhr.

Dabei handelt es sich um Sammelplätze, an denen die schadstoffhaltigen Abfälle anzuliefern sind. Es findet in den aufgeführten Orten keine Abholung am Grundstück statt.

Die darauffolgende Sammlung findet am Mittwoch, 16. Oktober, an folgenden Plätzen und Zeiten statt:

Hüffenhardt: Parkplatz bei der Mehrzweckhalle, Mühlbacher Straße 5, 8 bis 8.45 Uhr.

Haßmersheim: im Bauhof, Mörikestraße, 9.30 bis 11 Uhr.

Neckarzimmern: am Bahnhof, 11.45 bis 12.30 Uhr.

Sulzbach: Sporthalle, 13.30 bis 14.45 Uhr.

Mittelschefflenz: Gemeindebauhof, Kochgrabenring, 15.30 bis 16.30 Uhr.

Anlieferungen von Gewerbetreibenden werden beim Schadstoffmobil nur gegen Bezahlung und schriftliche Voranmeldung per E-Mail an: info@awn-online.de angenommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.08.2019