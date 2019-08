Rückenschmerzen sorgen für die längsten Fehlzeiten

Mosbach.Nirgendwo in Baden-Württemberg fehlten die Menschen im vergangenen Jahr länger krankheitsbedingt im Job als im Neckar-Odenwald-Kreis. Im Schnitt sei jede Erwerbsperson zwischen Hardheim und Mosbach 18 Tage krankgeschrieben gewesen, geht aus dem Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer hervor. „Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen haben die längsten Fehlzeiten im Neckar-Odenwald-Kreis verursacht. Aber auch die Grippe- und Erkältungswelle zu Beginn des Jahres 2018 hat ihre Spuren in der Fehlzeitenstatistik hinterlassen“, sagt Stefan Schäfer, Regionalgeschäftsführer in Mosbach.

So habe die Barmer im Neckar-Odenwald-Kreis 2,8 Krankheitstage pro Person aufgrund von Atemwegserkrankungen erfasst, das sei gut ein halber Tag mehr als im Jahr 2017. Der Krankenstand lag im letzten Jahr bei 4,9 Prozent. Das heißt: Von 1000 Beschäftigten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis fehlten täglich 49 krankheitsbedingt im Job.

Spitzenreiter mit 12,7 Tagen

In Baden-Württemberg sind die Heidelberger laut dem Gesundheitsreport am gesündesten, sie seien im Jahr 2018 nur 12,9 Tage krankgeschrieben gewesen. Insgesamt hat die Barmer die Fehlzeiten für 413 deutsche Stadt- und Landkreise ermittelt. Deutschlandweit am gesündesten seien die Menschen im bayerischen Lindau am Bodensee, sie waren im Jahr 2018 nur 12,7 Tage krankgeschrieben (Platz 413). Schlusslicht sei der Kreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Dort fehlte jede Person im Schnitt 25 Tage krankheitsbedingt am Arbeitsplatz. Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt mit rund 18 Krankheitstagen pro Person auf Rang 220. Den Bundesdurchschnitt von 18,3 Fehltagen unterschreitet der Neckar-Odenwald-Kreis um 1,7 Prozent.

Die bundesweit ermittelten Ergebnisse des Gesundheitsreportes zum Jahr 2018 beruhen auf Daten der Krankenkasse zu jahresdurchschnittlich 3,90 Millionen Erwerbspersonen im Alter von 15 bis 64 Jahren. Die Gruppe der Erwerbspersonen umfasst sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als auch Arbeitslosengeld-I-Empfänger. Demgegenüber können Arbeitslosengeld-II-Empfänger nicht berücksichtigt werden, da sie von der Krankenkasse kein Krankengeld erhalten und insofern auch nicht zur Abgabe von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei der Krankenkasse verpflichtet sind. Bei den Ergebnissen auf Kreisebene handelt es sich durchgängig um standardisierte Ergebnisse. Die Alters- und Geschlechtsunterschiede werden dabei rechnerisch ausgeglichen, so dass die aufgezeigten Unterschiede nicht auf die unterschiedliche Geschlechts- und Altersstruktur in den Bundesländern zurückzuführen sind.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.08.2019