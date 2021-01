Rolltor aufgebrochen und Autos gestohlen

Haßmersheim.Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 11.25 Uhr, in der Götzstraße in Haßmersheim zwei Autos gestohlen. Die vermeintlichen Täter brachen laut Polizei zunächst das Rolltor zu einer Garage einer Autowerkstatt in der Götzstraße in Haßmersheim auf und entwendeten die Schlüssel und Papiere von zwei Fahrzeugen, die zum Verkauf angeboten wurden. Anschließend klauten die Täter auch die beiden Fahrzeuge der Marke Audi.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.01.2021