Robin Friedl: „Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Teil der Daseinsfürsorge“

Neckar-Odenwald-Kreis.In der Diskussion um den Fortbestand der Neckar-Odenwald-Klinken hat sich nun auch der DGB Neckar-Odenwald-Kreis zu Wort gemeldet.

Auf der Suche nach einer Lösung, die Neckar-Odenwald-Kliniken an beiden Standorten Buchen und Mosbach im heutigen Leistungsumfang zu erhalten, werde der Ruf nach einem „Strategischen Partner“ immer lauter.

Der DGB Neckar-Odenwald beobachte diese Entwicklung mit großer Besorgnis, denn am Ende der Suche nach einem „Strategischen Partner“ bestehe die Gefahr einer Privatisierung. „Wer denkt damit seien die Gynäkologie und die Geburtshilfe gerettet, der hat auf das falsche Pferd gesetzt“, so der DGB- Kreisvorsitzende Robin Friedl. Denn die Erfahrungen aus vielen Nachbarkreisen hätten gezeigt, dass wenn die Rendite über dem Wohl der Bevölkerung, der Patienten und der Beschäftigten stehe, wenn diese nicht stimme, werde auch der „Strategische Partner“ Abteilungen oder das ganze Krankenhaus wieder abstoßen.

„Mit der Suche nach einem ,Strategischen Partner’ holt man sich die Heuschrecke ins Haus wenn dieser Gewinnabsichten verfolgt, das zeigen zahlreiche Beispiele aus dem Land und dem Bund. Sind sie erst mal da, wird man sie nur schwer oder teuer wieder los.“, gab Friedl zu bedenken. Die Privatisierung im Krankenhauswesen sei der Grund, warum der Mensch immer mehr zur Ware verkomme.

Keine Frage des Gewinns

Schlechte Arbeitsbedingungen, Personalabbau, verbunden mit einer schlechteren Patientenversorgung seien vielerorts die Folge. „Bei der Feuerwehr und der Polizei fragt niemand, wie viel die Einrichtungen und der Unterhalt kosten und niemand fragt, ob sie auch Gewinne abwerfen, warum wird diese Frage aber im Gesundheitsbereich gestellt?“, gibt Friedl zu bedenken. „Eine gute Gesundheitsversorgung in der Fläche ist eine Investition in Menschen, damit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Teil der Daseinsvorsorge“, so der DGB-Kreisvorsitzende.

