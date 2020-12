Riskantes Überholmanöver

Obrigheim.Auf der Bundesstraße zwischen Obrigheim und Aglasterhausen kam es am Montag gegen 18 Uhr im Bereich Hohberg zu einem riskanten Überholmanöver. Ein bislang Unbekannter fuhr aus Richtung Aglasterhausen kommend nach Obrigheim. Nach dem unteren Hohbergparkplatz setzte er trotz Überholverbot unmittelbar vor einem Kurvenbereich zum Überholvorgang an und fuhr an dem Seat eines 40-Jährigen vorbei, so die Polizei.

Währenddessen kamen dem Unbekannten auf der zweispurigen Gegenfahrbahn zwei Autos entgegen, die ebenso wie der Seat stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Unbekannte setzte die Fahrt anschließend in seinem Mercedes fort.

