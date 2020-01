Richtfest wird am 14. Februar gefeiert

Der Rohbau der neuen Sport- und Kulturhalle kommt gut voran: Am Freitag, 14. Februar, um 13.30 Uhr wird Richtfest gefeiert. Nach dem Richtspruch sind Führungen durch den Architekten vorgesehen, zu denen Gemeinderäte und Bevölkerung eingeladen sind, so Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung.