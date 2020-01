„Richter Gnadenlos“ hat noch nicht genug

Die Strafjustiz war nie sein Ziel, das Anwalts-Dasein sein Wunsch. 36 Jahre später hat der ehemalige Richter Alexander Ganter Gewissheit: Er hat alles richtig gemacht.

Mosbach. Es gibt wenige Fälle, die Alexander Ganter noch heute beschäftigen. Nicht etwa, weil sie nicht besonders spektakulär oder aufregend waren. Davon gab es für den ehemaligen Richter des Mosbacher Landgerichts genügend. Ganter konnte schon immer gut abschalten von der Arbeit. Sein Credo lautete: Feierabend ist Feierabend. Aber manche Urteile beschäftigen ihn noch heute. Wie diese beiden „Dreckbären“. Damit sind zwei junge Schnösel gemeint, mit Anzug, Krawatte und Lederköfferchen. Sie sollen ein älteres Ehepaar über den Tisch gezogen haben. Doch die Beweislast lag bei dem Ehepaar, das er zur Zahlung verurteilen musste. „Nicht immer sind die Richter blöd, sondern das Gesetz“, meint der 1954 in Wertheim geborene Ganter. Dort machte er auch sein Abitur, ehe er nach Studium und Referendariat in den höheren Justizdienst eintrat.

Lukratives Angebot

Eigentlich wollte er Anwalt werden, die Strafjustiz war nie sein Ziel. Dieser Gedanke hielt sich lange, gefüttert durch ein Angebot aus Stuttgart, das er am Anfang seiner Karriere bekam. „Ich wäre heute mehrfacher Millionär, hätte ich das angenommen.“ Er fuhr in die Landeshauptstadt, schaute sich die Kanzlei an und die Luxusschlitten davor. „Aber was bringen mir die, wenn ich keine Zeit habe, damit zu fahren?“ Also entschied er sich für Mosbach, für den „ländlichen Raum“. Auch, weil er als Richter eher seine Meinung sagen konnte. „Ich dachte immer, Anwälte wären freier in ihren Entscheidungen. Heute weiß ich: Das sind im Grunde genommen Geschäftsleute, die von ihren Mandanten bezahlt werden.“

Die Entscheidung kam auch der Familienplanung entgegen. „Meine Frau und ich wollten unsere beiden Kinder auf dem Land großziehen und nicht in einer Großstadt“, erinnert sich der Jurist. 1985 folgte der Wechsel vom Stuttgarter Verwaltungsgericht nach Mosbach. „Ich weiß noch genau, wie ich meinen Kollegen in Stuttgart berichtet habe und sie mich direkt fragten: ,Was hast du angestellt?’“ Seitdem wohnen die Ganters in der Kreisstadt und sind hier heimisch geworden.

In der Zwischenzeit wurde er Vorsitzender Richter, Strafkammervorsitzender, Vorsitzender des Schwurgerichts und Vizepräsident des Landgerichts – und erarbeitete sich ganz nebenbei den Titel „Richter Gnadenlos“. Aufgrund seiner zügigen Verhandlung verdiente er sich diese Namen, mit dem er gut leben kann. Im Vorfeld klärte er viele Themen mit den Anwälten, reduzierte die Anzahl möglicher Zeugen und Sachverständiger auf das Nötigste. „Wenn es in einer Bar eine Schlägerei gab, brauche ich doch keine zwölf Zeugen, wenn zwei davon betrunken waren und drei im Nebenzimmer saßen“, verdeutlicht Ganter seine Vorgehensweise.

Andere Zeiten, andere Sitten

Kompromisse eingehen zur Art und Weise der Verhandlung: Diese Sitte fehlte ihm zuletzt immer häufiger. „Früher kamen fremde Anwälte erstmal zu mir ins Büro, man hat geplaudert und ist miteinander warm geworden. Das gibt es heute nicht mehr.“ Ob es eine Überlastung der Justiz gibt, wie so häufig zu lesen ist? „Auf jeden Fall“, betont der Ex-Richter. Bis 2016 sei vom Justizministerium in Stuttgart immer nur die Rede davon gewesen, Stellen abzubauen. „Das hat sich zum Glück geändert. Wobei man sich auch fragen muss: Wer soll die vielen neuen Richter bezahlen?“ In Mosbach habe es bis auf eine zweijährige Ausnahme nie Personalmangel gegeben. Die familiäre und kollegiale Atmosphäre unter den Kollegen beim Landgericht war einer der Gründe, weshalb er in Mosbach blieb.

„Wichtig war mir immer, im Namen des Volkes zu urteilen. Und meistens bekam ich eben genau von diesem die Rückmeldung: Gut gemacht!“ Auch die gute Laune durfte bei ihm nicht fehlen, selbst den Angeklagten gegenüber. „Die sind auch nur Menschen.“ Nur selten brachten ihn Fälle aus der Fassung. Etwa als eine Frau ermordet wurde und er mit dem Vater des Opfers im Flur sprach. „Er war mit ihr immer im Verein unterwegs. Da habe ich an meinen Sohn gedacht, den ich beim Fußball trainiert habe. Es war nicht die Tat, sondern diese enge Bindung, die mich beschäftigte“, sagt Ganter. Bis heute, wie er zugibt.

An seinem Job gefiel dem Familienvater am meisten die Abwechslung. „Es gibt nichts, was es nicht gibt. Dazu gehören natürlich auch die Geschichten und Schicksale, die damit verbunden sind.“ Dass er es mit Mördern, Vergewaltigern, Räubern, den Opfern und Hinterbliebenen dieser Straftaten zu tun hatte, das machte ihm privat nie zu schaffen. „Das war beruflich, und wenn ich Feierabend hatte, zählte das nicht mehr.“ Eine Gabe, um die ihn viele Kollegen beneideten.

Per Telefon gedroht

Doch manchmal verfolgte ihn die Arbeit trotzdem nach Hause. In zwei Fällen bekam er das besonders zu spüren. „Einer davon war richtig ernst, beim anderen bin ich mir nicht sicher.“ Einmal ging es bei einem Versicherungsfall um 1500 Deutsche Mark. „Der Angeklagte hatte angeblich die Kündigung abgeschickt, doch er musste beweisen, dass diese auch bei der Versicherung ankam.“ Dummerweise stand er als einziger Richter im Telefonbuch. Der Angeklagte rief bei Ganter zu Hause an und bedrohte seine Ehefrau und Tochter. „Irgendwann habe den Mann dabei erwischt und am Hörer mit deutlichen Worten zur Rede gestellt. Danach kehrte Ruhe ein.“

In einem anderen Fall bohrte im Heilbronner Gefängnis ein Inhaftierter ein Loch in seine Zelle und entkam – zumindest bis auf das Dach des Gebäudes. Dort wurde er gestellt und sagte laut Ganter bei seiner Verhaftung: „Gebt mir noch eine Stunde für den Richter in Mosbach, dann bekommt ihr mich lebenslänglich“. „Als der Mann wieder freikam, habe ich mich die ersten 14 Tage ständig umgeschaut. Da wird einem schon mal mulmig“, erzählt Ganter.

36 Jahren bekleidete er das Amt des Richters, war als Frühaufsteher jeden Morgen um 7 Uhr in seinem Büro. Kurz vor seinem Ruhestand sei der letzte Arbeitstag der schlimmste gewesen. „Bei der Abschiedsparty dann tatsächlich Adieu zu sagen, das war hart.“ Sehr geholfen habe ihm dann, dass er gleich am Tag darauf spontan mit seinem Sohn nach New York geflogen sei. „Da fiel die Umstellung nicht ganz so schwer. Und dennoch habe ich mich dabei erwischt, wie ich mir samstags zurück in Deutschland gedacht habe: Das Wochenende ist ja schon fast wieder vorbei.“

Bei den CDU-Juristen

Seit Dezember befindet sich Ganter im Ruhestand. Vielleicht veröffentlicht er ein Buch, denn eine Agentur fragte bereits bei ihm an, ob er über zehn besondere Fälle in seiner Laufbahn berichten möchte. Die neue Zeit nutzt er vor allem für seine Arbeit als Landesvorsitzender der CDU-Juristen. „Wer meckert, der soll sich doch einfach politisch engagieren und damit etwas bewegen“, meint der ehemalige Mosbacher Gemeinderat mit Blick auf die vielen Diskussionen über Recht und Justiz, die in den Sozialen Medien geführt werden. Nur allzu oft heißt es dort bei Gerichtsurteilen, die Justiz habe versagt. Wenn den gebürtigen Wertheimer dann jemand nach anderen Urteilen fragt, hält sich Ganter zurück. „Ich kenne die Akten nicht, deshalb erlaube ich mir dann kein Urteil. Aber ich kläre die Leute auf, wenn sie Fragen zur Justiz haben oder zu meinen Urteilen.“

Für zwei Themen will er sich einsetzen, die sich seiner Meinung nach dringend ändern müssen. Zum einen sind das die „Bewährungsketten“. „Es kann nicht sein, dass Menschen, die gegen ihre Bewährung verstoßen und wieder und wieder eine Straftat begehen, erneut Bewährung bekommen.“

Und gegen die Beleidigungen im Internet müsse verstärkt vorgegangen werden. „Das beste Beispiel ist der Fall Renate Künast: Sie hat das Geld, zurecht gegen die Beleidigungen zu klagen, aber viele Menschen haben eben nicht diese Möglichkeit.“

Diese Themen will er auf Landesebene ansprechen und etwas bewirken. Feierabend ist Feierabend, lautete jahrzehntelang sein Credo. Für den Ruhestand gilt dieses Motto offensichtlich nicht – noch nicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020