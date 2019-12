Rezepte in der Weihnachtsbäckerei stammten von der Uroma

Höpfingen.In der Backstube war angeschürt, die „Weihnachtsbäckerei“ im „Königheimer Höflein“ hatte geöffnet. Der Holzofen in der Küche verbreitete wohlige Wärme, während draußen Minusgrade herrschten.

So wie früher erlebten Schüler der 1. und 2. Klasse der Grundschule Höpfingen in der Küche des Museums die Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit. Beim Backen, Singen und Zuhören verging die Zeit wie im Flug.

Leuchtende Kinderaugen, rote Wangen und gespannte Stille waren auszumachen, und das auf Weihnachten geschmückte Museumsambiente in der „guten Stube“ und in den Arbeitsräumen erhöhte den Spaßfaktor für die Kinder.

Der Heimatverein und der Verein „Bürger für Bürger“ machten in Kooperation gemeinsame Sache. Brigitte Liebler und Birgid Ott hatten die Fäden in der Hand, und zuvor waren sie schon bei der Teigzubereitung und der Dekoration emsig dabei.

Agnes Sauer, Gertrud Schell, Helga Häfner, Elvira Häfner und Helga Wagner waren in der „Weihnachtsbäckerei“ zu Gange und zeigten Kniffe beim Backen, Auswellen des Teigs und beim Verzieren.

In der „guten Stube“ spielte Gabi Feix Lieder auf der Tischharfe, und dort erklang auch das eine oder andere Weihnachtslied.

Die Kinder, die eben mal nicht in der Backstube mit Teig und Ausstechen beschäftigt waren, wurden mit Malen und Ausmalen auf Weihnachten eingestimmt. Und bei den Gesprächen mit den Mädchen und Jungen war auch herauszuhören: alte Traditionen sind hie und da noch bei den Kindern lebendig.

Butter- und Spritzgebäck brachten die Schüler unter Anleitung auf die Backbleche, das dann goldgelb im Ofen ausgebacken wurde.

Die Plätzchen bekamen die zwei Klassen sozusagen als „süßen Klassensatz“ für ihre Weihnachtsfeier in der Schule mit.

Und „vor Ort“ gab es für jeden noch ein erstes „Versucherle“ frisch vom Blech. Für die Kinder wirkte das Weihnachtsbacken im alten Gemäuer des Museums noch eine Spur authentischer. Aber genau dies gehört zum Ansatz das Leben in einem „lebendigen Museum mitten im Dorf“. Bei den Kindern wird sich diese „Weihnachtserfahrung“ einprägen und in der Erinnerung bewahrt bleiben. Genau das war die Absicht des Projekts.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019