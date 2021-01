Resonanz bisher positiv

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) bietet am Mittwoch, 13. Januar, eine weitere telefonische Sprechstunde an. In der Zeit von 15 bis 16 Uhr ist Warken unter der Rufnummer 030/ 22778102 erreichbar.

„Die Resonanz auf meine bisherigen telefonischen Sprechstunden ist nach wie vor sehr groß. In vielen Fällen konnte ich direkt helfen oder Ansprechpartner vermitteln. Ich lasse niemanden mit seinen Sorgen und Anliegen alleine und will allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, mit mir direkt in Kontakt zu treten“, so Nina Warken. Auch via E-Mail können sich die Bürger jederzeit an die Abgeordnete wenden: nina.warken@bundestag.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.01.2021