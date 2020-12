Rechtsstaatlichkeit als Fundament der politischen Bildung stärker betonen

Neckar-Odenwald-Kreis.Die SPD Neckar-Odenwald freut sich über die eigene Handschrift im Landtagswahlprogramm. „Unsere beiden Anträge zur Stärkung der Demokratie wurden angenommen“, so Kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel.

Der erste Antrag enthält eine Präzisierung, die nicht nur eine Offensive für die Demokratie in den Bildungseinrichtungen fordert, sondern auch, dass ein grundlegendes Verständnis für den Rechtsstaat vermittelt werden soll. Der zweite Antrag fordert, dass Vereine, Initiativen und Ehrenamtliche, die sich für die Stärkung der Demokratie oder für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen, strukturell und finanziell gefördert werden. Aber auch die monetäre Förderung für das Demokratiezentrum Baden-Württemberg soll angehoben werden und es sollen mehr „Kompetent vor Ort“-Stellen geschaffen werden, welche sich gegen Rechtsextremismus einsetzen.

Beim digitalen SPD-Landesparteitag haben sich die Delegierten mit einer Vielzahl von Anträgen zu fünf großen Themenblöcken beschäftigt. Dabei ging es die Themen Arbeitssicherung, gute und kostenlose Bildung, Gesundheit und Pflege, bezahlbaren Wohnraum und echten Klimaschutz. Benjamin Köpfle erklärte daher: „Der digitale SPD-Landesparteitag hat sich daher dazu entschieden, viele der vorgeschlagenen Ergänzungen und Ausführungen – trotz inhaltlicher Zustimmung – aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in den Text aufzunehmen“. Benjamin Köpfle ist sowohl Bürgermeister in Laudenbach als auch Mitglied der zuständigen Antragskommission.

Dennoch haben es die zwei Anträge des SPD-Kreisverbands Neckar-Odenwald zur Stärkung der Demokratie im Land ins Programm geschafft. Weit mehr als bisher sollen in der politischen Bildung Rechtsstaatlichkeit und individuelle Grundrechte als Fundament für die ‚freiheitliche Demokratie’ der Gesellschaftsordnung, betont werden.

Die Arbeit der Gedenkstätten für eine starke Erinnerungskultur soll gefördert werden und – wo dies noch nicht der Fall ist – in die politische Bildungsarbeit miteinbezogen werden. Besonders freut sich der stellvertretende Kreisvorsitzende Markus Dosch darüber, der die Initiative zu diesem Antrag ergriffen hat, dass es diese Forderungen ins Wahlprogramm geschafft haben.

Die Kreisvorsitzende und Landtagskandidatin Dr. Dorothee Schlegel, selbst promovierte Sprachwissenschaftlerin, bemerkt: „Die Sprache der Nazis wird zunehmend salonfähig. Ausdrücke wie ‚Volkstod’, ‚Volksverräter’ und ‚Lügenpresse’ werden hemmungslos benutzt, Politiker demokratischer Parteien will man ‚entsorgen’. Diese Worte bleiben nicht wirkungslos. Zusammen mit der Verachtung freiheitlicher Werte führe sie „zum Anstieg rechtsextremer An- und Übergriffe gegen Juden, Migranten und Vertreter des demokratischen Rechtsstaates und richtet sich damit gegen die gesamte freiheitliche Gesellschaft.“ Ebenso kritisierte Schlegel, dass Rechtspopulisten verschiedener Parteien in Parlamenten „Zündstoff und Sprachrohr dieser Entwicklung“ seien. Das sei unerträglich.

Leon Köpfle, stellvertretender Kreisvorsitzender und Zweitkandidat für die Landtagswahl, ergänzte, dass im Kreis bei der letzten Landtagswahl beinahe jeder Fünfte sein Kreuz bei rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien gesetzt habe. Das wichtigste Ziel müss sein, dass sich die SPD Feinden der freiheitlichen Demokratie mit aller Kraft entgegenstelle. Dabei dürfe man nicht aus den Augen verlieren, dass Rechtspopulisten auch aus Unzufriedenheit gewählt werden würden. „Es ist unser Auftrag, diese Wähler durch überzeugende Politik zurückzugewinnen“, so der stellvertretende Kreisvorsitzende. do

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020