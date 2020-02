Rathausstürmung, Sitzung und Umzug

Osterburken.Die Fastnacht biegt in die heiße Phase ein. Am Donnerstag, 20. Februar, treffen sich die Aktiven bereits um 7.31 Uhr an der Baulandhalle. Nach einem kurzen Frühstück wird die Astrid-Lindgren-Schule in Bofsheim und die Kindergärten der Römerstadt besucht. Gegen 13.45 Uhr übernehmen die Narren mit der Rathausstürmung die Macht in Osterburken bis Mittwoch, 26. Februar. Sonntag, 23. Februar, steht ganz im Zeichen der großen Prunksitzung des „Elferrates“. Neu in diesem Jahr ist der Beginn im 19.01 Uhr. Am Montag, 24. Februar, beteiligt sich der FV „Elferrat“ am großen Odenwaldumzug in Mudau. Nach einem herzhaften Narrenfrühstück im Café „Köpfle“ ab 8.30 Uhr fährt der Bus um 11.45 Uhr am Bahnhof ab. Rückfahrt wird gegen 17 Uhr sein. Am Dienstag, 25. Februar, ab 14.11 Uhr ist der Höhepunkt der „Borkemer Faschenacht“, der große närrische Umzug durch die Römerstadt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020