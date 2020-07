Radmuttern an Autos gelöst

Mosbach.In insgesamt drei Fällen wurden in den vergangenen Tagen an Autos in Mosbach und Elztal die Radmuttern gelöst.

An einem Chrysler und einem VW wurden die Radmuttern in Mosbach am Dienstag vergangener Woche sabotiert, so die Polizei. Im Fall eines Seats in Elztal erstreckt sich der Tatzeitraum auf Freitag, 3. Juli, bis Dienstag, 7. Juli.

In Buchen, Hardheim und Osterburken wurden seit April an bislang acht Fahrzeugen die Radmuttern abmontiert. Die Ermittler prüfen, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, vor dem Fahrtantritt die Felgen zu kontrollieren und Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020