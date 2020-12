Psychische Widerstandsfähigkeit soll gestärkt werden

Mosbach.„Die kommunale Gesundheitskonferenz arbeitet bei uns aktions- und handlungsorientiert und hat sich so dieses Jahr vor allem Themen gewidmet, die ein gesundes Aufwachsen von Kindern- und Jugendlichen positiv beeinflussen“.

Mit diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel die Teilnehmer der Kommunalen Gesundheitskonferenz des Neckar-Odenwald-Kreises, die in diesem Jahr als Videokonferenz stattfand.

Bereits zum zehnten Mal kamen Vertreter des Kreistags und der Kommunen, der Bildungseinrichtungen, der Gesundheitseinrichtungen, der Freien Wohlfahrtspflege, der Kranken- und Pflegekassen, der Kirchen, der Sportkreise, der Ärztevertretungen, des Kreisseniorenrats sowie der Selbsthilfegruppen zusammen.

Projektarbeit präsentiert

Zunächst präsentierte Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz in einem Tätigkeitsbericht die Projektarbeit des vergangenen Jahres. So wurde die im Jahr 2012 angestoßene kreisweite Initiative der automatisierten externen Defibrillatoren (AED) auch im Jahr 2020 fortgeführt. Aktuell sind 244 Geräte im Kataster des Neckar-Odenwald-Kreises erfasst.

Das Ziel der flächendeckenden Versorgung rückt dabei immer mehr in greifbare Nähe. Das Thema „Erste Hilfe“ wurde auch mit der „Woche der Wiederbelebung“ wieder verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Der Dank galt den DRK Kreis- und Ortsverbänden sowie Privatdozent Dr. Harald Genzwürker, die als Kooperationspartner zum Teil digitale Informationsangebote ermöglichten.

Der Gesundheitstag fand wieder im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage statt. In diesem Jahr richtete sich die Veranstaltung an rund 140 Schüler der Winterhauch Grund-schule in Waldbrunn.

„Bleib gesund!“

Die Kampagne „Bleib gesund!“ wirbt und sensibilisiert für eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung sowie für den richtigen Umgang mit Medien wirbt und sensibilisiert. Die dazugehörigen Kampagnenbilder stammen aus einem Kreativwettbewerb, an dem sich zahlreiche Bürger beteiligten.

Die Bilder der aus dem Kreis stammenden Hobbykünstler konnten bis Anfang Oktober besichtigt werden. Zudem stehen im Rahmen der Kampagne Postkarten und Poster kostenlos zur Verfügung.

„Bürger zeigen Bürgern, wie sie sich gesund halten. Ein motivierendes Projekt, welches uns durch die Pandemie begleiten wird“, erläutert Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle. Die großformatigen Ausstellungsobjekte können noch bis Jah-resende gegen eine Spende erworben werden. Die Kampagne wird noch in diesem Jahr durch Impulsvorträge abgerundet.

Gesponsert und unterstützt wurde das Projekt durch die AOK Rhein-Neckar-Odenwald sowie Angelika Bronner-Blatz, Suchtkoordinatorin des Kreises. Weitere Informationen zur Kampagne „Bleib gesund!“ sind unter www.gesundheit-nok.de/aktuelles zu finden.

Organspende und Diabetes

Darüber hinaus ging Melanie Rudolf auf die behandelten Themen Organspende und Diabetes ein. Kreisentwicklerin Lisa-Marie Bundschuh stellte den Anwesenden das Medizin(er)-Netzwerk „Wir für Medizin(er)“ vor.

Auf der Agenda für 2021 stehen neben der Fortführung der bisherigen Projekte auch die Impfprävention. Da die psychische Widerstandsfähigkeit der Menschen durch die Pandemie zunehmend beeinträchtigt wird, möchten die Mitglieder dieser Entwicklung entgegenwirken. Die sogenannte Resilienz soll im nächsten Jahr schwerpunktmäßig gestärkt werden. Außerdem betont Rudolf, dass das gesunde Aufwachsen weiterhin ein Betätigungsfeld im Kreis bleibt.

In dem sich anschließenden Austausch wurden viele weitere Anstöße für die bereits etablierten sowie auch für die geplanten Projekte gegeben.

Ideen und Anregungen

Abschließend bedankte sich Landrat Dr. Brötel bei allen Kooperationspartnern, ganz besonders aber bei Melanie Rudolf, und rief die Mitglieder der Konferenz dazu auf, auch weiterhin in Kontakt mit der Geschäftsstelle zu bleiben: „Wir sind immer dankbar für Ideen und Anregungen, aus denen vielleicht künftige Projekte entstehen können.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020