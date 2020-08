Prominenter Mitstreiter als Motivation

Im Klinikreformstreit hat sich erneut der Präsident der Bundesärztekammer pro ländlicher Raum geäußert. Ein Statement, das auch im Neckar-Odenwald-Kreis gerne vernommen wird.

Neckar-Odenwald-Kreis. Einstimmig beschloss der Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises im Januar die Resolution „Gemeinsam Verantwortung übernehmen für die Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum!“. Darin bekennt sich der Landkreis nachdrücklich zur dauerhaften Sicherstellung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, die für Menschen eine wohnortnahe, schnelle und effiziente Hilfe leisten, sind dabei zentrale Bausteine.

Auftritt in „Panorama“

Landrat Dr. Achim Brötel machte zudem in der Politsendung „Panorama“, die im Juli in der ARD ausgestrahlt wurde, auf das marode Krankenhausfinanzierungssystem aufmerksam. Nun gab es jüngst in einem Bericht der Deutschen Presseagentur ein „starkes Statement“ des Präsidenten der Bundesärztekammer Dr. Klaus Reinhardt, das die Position des Landkreises prominent untermauert.

Mit den klaren Worten „Krankenhäuser müssen dem Patienten dienen, nicht dem Profit“ warnte der Präsident der Bundesärztekammer Dr. Klaus Reinhardt eindringlich vor einem Abbau der Versorgungskapazitäten, den „verschiedene politikberatende Unternehmen empfehlen“, in der Diskussion um eine Reform des Klinikangebots in Deutschland. Die Corona-Krise habe aber gezeigt, dass Deutschland im internationalen Vergleich gut aufgestellt sei. „Wir haben das schaffen können, weil wir uns in den letzten Jahren gegen die weitere Kommerzialisierung im Gesundheitswesen gestemmt haben“, so Reinhardt.

Standorte auch zusammenlegen

Er machte aber auch deutlich, dass es durchaus einen Reformstau gibt: „Wir brauchen vor allem eine neue Vergütungssystematik, die nicht mehr ausschließlich auf wirtschaftliche Effizienz ausgerichtet ist. Auf dem Land brauchen wir weiterhin flächendeckend eine stationäre Versorgung, bei der Notfälle schnell und gut behandelt werden können. Aber wenn es medizinisch sinnvoll ist, vor allem in urbanen Gebieten, dann müssen auch Standorte zusammengelegt werden können.“

„Spricht allen aus dem Herzen“

Für Landrat Dr. Achim Brötel war es ein persönliches Anliegen, seinen Dank für dieses deutliche Statement in einem Brief an den namhaften Mitstreiter Dr. Klaus Reinhardt zu richten. Zum wiederholten Male habe der Präsident der Bundesärztekammer klare Worte für den Erhalt einer flächendeckenden Krankenhausinfrastruktur im ländlichen Raum gefunden. „Damit spricht der Präsident nicht nur mir, sondern allen Kreistagsmitgliedern aus dem Herzen“, so Brötel.

„Über alle Fraktionsgrenzen hinweg bekennt sich der Kreistag einmütig zur Verantwortung für die Menschen im Kreis, deshalb nimmt der Landkreis weiterhin sehr viel Geld in die Hand, um das zu erwartende Krankenhausdefizit der Neckar-Odenwald-Klinken auszugleichen.“

Der Landrat bekräftigt in seinem Schreiben die unschlagbaren Vorteile der dezentralen Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und plädiert für einen sektoralen Umbau der Krankenhauslandschaft. Zwingend notwendige Strukturen vor Ort müssen erhalten bleiben. „Dr. Reinhardt als prominenten Mitstreiter zu wissen, tut denen, die vor Ort um dieselben Ziele kämpfen, sehr gut“, meint Dr. Brötel.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020