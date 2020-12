Prämierte Wanderwege bieten „puren Wanderspaß“

Odenwald-Tauber.Die bisher wohl längste Urkundenverleihung der Welt ist gestartet. Sie wird einige Monate dauern, aber Langeweile wird nicht aufkommen: Wegen der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Beschränkungen werden die Urkunden für die frisch zertifizierten Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ jetzt anhand kleiner Videos bis in den März 2021 hinein online vergeben.

Jeder vom Deutschen Wanderverband (DWV) zertifizierte Weg bekommt einen Film, der den Weg beschreibt. Veröffentlicht werden die mit etwas Musik unterlegten Videos täglich ab 12 Uhr auf YouTube und Facebook.

Der Verleihungs-Marathon begann am Dienstag mit einem etwa sechsminütigen Begrüßungsvideo, welches den Zertifizierungsprozess im Rahmen der Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ vorstellt und eine Übersicht aller frisch zertifizierten Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ zeigt.

Wer auf einem der bundesweit nun 281 Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“ unterwegs ist, genießt abwechslungsreiche Landschaften, verlässliche Markierungen und naturbelassenen Untergrund. Neben den längeren, oftmals mehrere Tagesetappen umfassenden langen Qualitätswegen zertifiziert der DWV kurze, thematische Qualitätswege „Wanderbares Deutschland“. In den vergangenen Monaten haben sich über 100 Wanderwege in zwölf Bundesländern dem strengen Prüfungsprozess gestellt. Liane Jordan, beim DWV für die Qualitätsinitiative „Wanderbares Deutschland“ zuständig: „Auf insgesamt 5631 Wanderkilometern bieten die prämierten Qualitätswege, ob als thematische Tagestour oder als längerer Etappenweg, puren Wanderspaß.“

Vom zwei Kilometer langen „Fine & Nemo“- Erlebniswanderweg in der Uckermark bis zum 365 Kilometer langen Moselsteig sei alles dabei, Klassiker wie der bereits mehrfach zertifizierte Vogtland „Panorama Weg“ ebenso wie neu zertifizierte Wege mit kulturhistorischem Hintergrund, wie die „Via Mattiacorum“ im Taunus, so die DWV-Mitarbeiterin.

Auch kulinarisch sei der ein oder andere Weg ein Erlebnis, etwa die fünf „Hiwweltouren“ in der Weinregion Rheinhessen. Einige Wege wie der „Albtraufgänger“, der Moselsteig, die „Zeugenbergrunde“ und der „Veldenz Wanderweg“ seien zudem auch nach den europäischen Qualitätskriterien für die „Leading Quality Trails – Best of Europe“ geprüft worden, so Jordan, die froh ist, dass trotz der Einschränkungen durch Corona so viele Wege erfolgreich durch das Prüfverfahren gegangen sind.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020