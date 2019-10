Polizisten beleidigt

Schefflenz.Ein Zeuge verständigte am Dienstag gegen 23.40 Uhr die Polizei und meldete mehrere randalierende Personen im Bereich der Auestraße in Mittelschefflenz. Zwei Streifenwagenbesatzungen fuhren zum angegebene Ort und trafen dort fünf männliche Personen an.

Aufgrund der hohen Aggressivität aus der Gruppe wurde eine weitere Streife dazu gerufen. Die Personen formatierten sich vor den Beamten und zeigte sich äußerst renitent.

Platzverweis wirkte nicht

Der mehrfachen Aufforderung, den Platz zu verlassen kamen sie nicht nach. Aus diesem Grund drohten dieBeamten an, die Personen in Gewahrsam zu nehmen. Während des gesamten Einsatzes wurden die Polizisten massiv beleidigt. Einer aus der Gruppe drohte sogar damit, mit einer Eisenstange auf die Beamten loszugehen.

Vier Personen in Gewahrsam

Zusammen mit der weiteren angeforderten Streife wurden insgesamt vier Personen im Alter von 19,18 und 21 Jahren in Gewahrsam genommen. Sie müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

