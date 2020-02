Platz zwei für Sara Djapa

Die Landesmeisterschaften der Leistungsklasse, Masterklasse und Para-Karate des Karateverbandes Baden-Württemberg fanden in Ludwigsburg statt. Der Verein Sportkarate Walldürn war mit zwei Teilnehmern am Start. In einem starken Teilnehmerfeld kämpfte sich Sara Djapa im Kumite bei den Damen bis 68 Kilogramm bis ins Finale, musste sich letztendlich aber mit dem zweiten Platz begnügen, der sie jedoch für die Deutschen Meisterschaften in Hamburg qualifiziert. Für den im Kumite bei den Herren bis 75 Kilogramm angetretenen Philipp Zver war es am Ende ein siebter Platz. Im Bild (von links): Trainer Jörg Märker, Philipp Zver, Sara Djapa und die Betreuerin der Walldürner, Larrisa Mackert. / sti

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020