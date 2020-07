„Panorama“ berichtet über Kliniken

Mosbach/Buchen.Über Krankenhäuser im ländlichen Raum berichtet am Donnerstag um 21.45 Uhr das ARD-Magazin „Panorama“. Für den Beitrag wurde Anfang Juni unter anderem an beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen gedreht.

Dargestellt werden soll dabei die wichtige Rolle kleinerer Krankenhäuser bei der wohnortnahen Versorgung aller Bevölkerungsschichten, aber insbesondere auch älterer Menschen. Die Ausstrahlung des Beitrags war bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgesehen, war dann aber jeweils kurzfristig verschoben worden.

„Wertvoller denn je“

„Die Corona-Pandemie zeigt ganz deutlich, dass eine flächendeckende Struktur von Krankenhäusern wertvoller denn je ist. Ich hoffe deshalb sehr, dass man diese zentrale Frage aufgrund der Erfahrungen dann auch noch einmal neu bewerten wird“, betont Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Dr. Achim Brötel, der zusammen mit dem Ärztlichen Leiter Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker von der „Panorama“-Redaktion interviewt wurde.

In den Gesprächen mit Redakteurin Caroline Walter habe man vor Ort diesen Standpunkt sehr deutlich gemacht.

Die „Panorama“-Redaktion war durch einen Bericht zu der derzeit laufenden Spendenaktion für die Kliniken im Onlineportal der Wochenzeitung „Die Zeit“ auf die Neckar-Odenwald-Kliniken aufmerksam geworden.

