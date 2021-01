Pandemie sorgt für „Pakete-Boom“ im Neckar-Odenwald-Kreis

Die Läden sind zu – also wird online bestellt. Die Corona-Pandemie sorgt in Deutschland, aber auch in der Region für einen Anstieg der Sendungsmengen.

Durch die Corona-Pandemie und den erneuten Lockdown stieg die Zahl der Postsendungen in der Region deutlich an. Laut Hermes werden von den Mitarbeitern im Neckar-Odenwald-Kreis derzeit rund 22 Prozent mehr Pakete ausgeliefert als sonst. © Dpa

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Corona-Pandemie und den aktuellen Beschränkungen boomt derzeit der Online-Handel, und die Post- und Paketdienste haben deutschlandweit jede Menge zu tun. „Durchschnittlich hat sich das Sendungsaufkommen im Neckar-Odenwald-Kreis um 22 Prozent erhöht“, sagt Sebastian Kaltofen von Hermes. Besonders um Weihnachten sei das Aufkommen in der Region deutlich höher gewesen als ... ...

Sie sehen 8% der insgesamt 5383 Zeichen des Artikels

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021